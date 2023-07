Allenamento total body: un esercizio al giorno per scolpire il corpo

Per scolpire il fisico, tornare in forma e dimagrire non sempre è necessario fare allenamenti lunghi ed estenuanti. Soprattutto se non si ha molto tempo a disposizione o se si perde facilmente la motivazione, si può decidere di allenarsi per poco tempo ma tutti i giorni. Con un allenamento total body mirato , abbinato a un corretto regime alimentare, può essere sufficiente un esercizio al giorno per raggiungere i propri obiettivi.

Può bastare un solo esercizio al giorno?

Non esiste un solo modo di allenarsi: c'è chi preferisce praticare tante attività diverse, variandole nel corso della settimana, chi tende a eseguire sempre lo stesso workout, chi ama sperimentare, chi è metodico e costante e riesce a portare a termine allenamenti di oltre un'ora, chi si stanca dopo pochi minuti, chi ha poco tempo a disposizione ogni giorno, chi riesce a ritagliarsi un paio d'ore due-tre volte alla settimana.

Le persone che non vogliono e/o non riescono a fare sport per tempi prolungati non devono rinunciare in partenza perché possono comunque migliorare la propria forma fisica. Per loro è adatto un allenamento total body mirato costante, che comprende un esercizio al giorno per sette giorni alla settimana, da ripetere un alto numero di ripetizione.

Ogni giorno si allenano parti del corpo differenti, per cui a fine settimana si sarà riusciti a completare un lavoro total body completo. Allenandosi un tempo limitato al giorno, ma a un ritmo intenso e in maniera costante, di potranno avere buoni benefici, a patto di seguire anche un regime alimentare adatto.