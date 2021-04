Per iniziare l'allenamento con il tapis roulant, per prima cosa è fondamentale assumere la giusta postura , in modo da svolgere al meglio l'allenamento ed evitare dolori futuri, strappi o infortuni . Il piede dovrà essere appoggiato completamente sul rullo, il busto essere leggermente spostato in avanti e le braccia e le spalle rilassate. Fondamentale: guardare dritti davanti a sé e non avere distrazioni, per non rischiare di cadere.

Tonificare i glutei: la giusta pendenza

La pendenza della pedana del tapis roulant è un paramentro importante per il risultato stesso dell'allenamento. Quest'ultimo è un aspetto fondamentale da considerare perché più aumenta la pendenza e più l'esercizio è efficace, a livello di tonificazione e resistenza muscolare, cardiaca e respiratoria.

Se si intende partire con la camminata, simulando il più possibile le caratteristiche del terreno esterno, la pendenza deve essere all'1 o 2%. Dopo aver preso confidenza con l'attrezzo, per svolgere un allenamento il più graduale possibile, che funzioni ma allo stesso tempo non affatichi troppo, la pendenza ideale arriva a un massimo del 4% per la corsa, e dal 5 all'8% per la camminata.

La strategia migliore per tonificare i glutei, in questo caso, è diminuire la velocità e incrementare la pendenza, in modo da aumentare la contrazione muscolare. Utile anche alternare movimenti in pendenza con atri in pianura ogni circa 4 minuti.