Allenamento StairMaster 25-7-2: cos’è e come funziona

L'allenamento StairMaster 25-7-2 sta diventando un'alternativa al metodo 12-3-30 con tapis roulant , che consiste nel camminare su un tapis roulant inclinato al 12%, a un ritmo di 5 km/h (3 miglia) per 30 minuti. In questo caso, invece di camminare su un tapis roulant con una pendenza ripida, si salgono le scale, facendo un allenamento altrettanto impegnativo.

L'allenamento StairMaster 25-7-2 è un metodo fitness messo a punto qualche mese fa dall'influencer statunitense @shutupcamilla che in poco tempo ha conquistato un numero crescente di appassionati. Prende il nome dall' attrezzo StairMaster , una via di mezzo fra lo stepper e il tapis roulant : si tratta, infatti, di una scala di pochi gradini, che consente di simulare la camminata e la corsa sulle scale e che può essere regolata in termini di velocità e di intensità.

Non bisogna dimenticare che, indipendentemente dalla propria velocità o intensità, le scale fanno lavorare a ogni singolo passo , permettendo di migliorare la forma fisica e la salute. La propulsione verticale, anche in piccole quantità, può essere molto più impegnativa degli atti di forza orizzontali.

Rafforza il sistema cardiovascolare e respiratorio, potenzia il tono muscolare , fa sudare e bruciare calorie , accresce la resistenza. Ma non solo. Uno dei vantaggi principali di questo macchinario è rappresentato dal fatto che non altera i movimenti naturali del corpo , promuovendo sia la locomozione naturale sia l'estensione dell' anca .

Alternative all'allenamento stairmaster 25-7-2

Incorporare l'allenamento StairMaster 25-7-2 alla propria routine fitness può garantire una serie di vantaggi, ma è importante procedere con gradualità, in relazione al proprio grado di allenamento. Il regime 25-7-2 potrebbe essere troppo impegnativo per i principianti.

Chi non è particolarmente allenato può iniziare da un livello più basso o allenarsi per un periodo di tempo più breve, aumentando gradualmente intensità e minuti, fino ad arrivare al programma completo. Per esempio, si può iniziare a completare questo protocollo due volte a settimana al livello sette, ma solo per 15 minuti ogni volta. Dopo una settimana o due, si dovrebbe provare ad aumentare il tempo a 20 minuti mantenendo la stessa velocità e frequenza.

Per chi invece è già allenato, questo allenamento potrebbe non essere abbastanza impegnativo: si consiglia allora di incrementare gradualmente una o più variabili nel tempo, che si tratti di tempo, difficoltà o frequenza.

In tutti i casi, si consiglia di abbinare l'allenamento stairmaster a un altro tipo di attività fisica. L'ideale è usarlo per incorporare il lavoro di resistenza nel programma di allenamento abituale o farlo prima prima o dopo l'allenamento per la forza o in una giornata di recupero attivo.