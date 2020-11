Allenamento Senza Risultati: Perché?

Per eseguire una correzione, tuttavia, bisognerebbe individuare "l'errore" – ovvero le cause del mancato raggiungimento degli obbiettivi – conoscere la soluzione giusta e sapere come rimediare.

Il cosiddetto "punto di ri-partenza " – da non confondere con lo "zero cosmico" di chi non si è mai allenato – è una fase cruciale nella quale è possibile correggere la rotta per la meta designata.

Potremmo definire queste circostanze come " errori fisiologici ", responsabili dell'ampliamento del proprio bagaglio culturale e d'esperienza, ma che non devono mai essere vissuti come un fallimento . Si tratta di un' opportunità di crescita personale.

Nell'allenamento purtroppo capita spesso, non solo per quanto riguarda la cura dell'estetica ( bodybuilding e fitness ), ma anche nelle attività sportive propriamente dette.

Cause

Genetica e Soggettività

La maggior parte dei mancati obiettivi viene imputata alla genetica, popolarmente anche nota come "fattori di costituzione".

Ognuno ha dei limiti di soggettività che, logicamente, detesta con tutto sé stesso. Ma sapete cos'hanno di bello questi limiti intrinseci? Pur ammesso che esistano, nessuno è in grado di identificarli. Quindi, come spiega il paradosso del gatto di Schrödinger , in realtà non esistono.

La causa primaria del mancato raggiungimento degli obbiettivi non è, dunque, la soggettività o la genetica o la costituzione.

Impegno VS Superficialità

Siamo veramente così sicuri che l'impegno sia quello giusto?

In effetti è un parametro soggettivo. Bisogna quindi sottolineare che la maggior parte dei soggetti, soprattutto non sportivi, non è abituata ad impegnarsi intensamente dal punto di vista fisico, mentale e soprattutto a fare delle rinunce significative al proprio stile di vita.

Anche impegnandosi in maniera consistente, d'altro canto, talvolta non si giunge ai risultati sperati. Questo può avvenire "nutrendo" il proprio ego esclusivamente di convinzioni, aspettative e congetture. Come abbiamo detto sopra, non c'è nulla di male nel sbagliare; al contrario è "scientificamente deplorevole" tentare di dimostrare ciò di cui si è convinti ad ogni costo, manipolando i dati, anziché analizzare i fatti per quello che sono.

Bisogna infatti continuamente cercare di migliorarsi, rispettare e capire il proprio corpo, ed essere disposti a rivedere le proprie teorie se la loro applicazione non risulta proficua.

Ingenuità VS Realisticità

Al fallimento sono destinati coloro che affrontano, pur ingenuamente, il protocollo con superficialità – come chi acquista integratori o pomate "dimagranti", apparecchi massaggianti o vibranti brucia-grassi, indumenti snellenti ecc. magari visti in tv o in internet.

Quali Priorità

È chiaro che, in teoria, tutti vorrebbero la "tartaruga addominale" o un sedere "marmoreo", ma la realtà è che allenamento e alimentazione mediamente rivestono uno degli ultimissimi posti nella graduatoria delle priorità. Tutti, in teoria, hanno sempre qualcosa di meglio da fare.

Questo è ovviamente un errore. L'attività fisica motoria deve rientrare tra i primi doveri di ognuno di noi. Non parliamo di esercizio fisico agonistico o simile, e nemmeno di bodybuilding. Bensì di pratiche concepite per migliorare il proprio stato di salute, che per riflesso implica una miglior composizione corporea – a vantaggio dell'estetica.

Apertura al Cambiamento

Come sosteneva Albert Einstein, sarebbe folle ripetere le stesse cose e attendersi risultati diversi.

Visto e considerato che l'efficacia di qualsiasi protocollo di allenamento e nutrizione consiste nella variazione e nell'alternanza degli stimoli, diventa lampante quanto importante risulti il cambiamento.

Chi non dimagrisce più saltando la colazione, inserendola vedrà modificare le proprie abitudini e calerà; lo stesso per chi non ha mai mangiato al mattino appena sveglio. Questioni metaboliche? Diciamo di "regolazione" dello stimolo di sazietà.

Chi si è sempre allenato nella forza pura, quando affronta un protocollo di ipertrofia riscontra nel giro di poche settimane un aumento della sezione trasversa del muscolo. Paradossalmente, lo stesso avviene per chi si è sempre allenato come un bodybuilder e si cimenta in una tabella con al massimo 6 rep e tempi di recupero massimale. Perché? Perché in entrambi i casi si va a colmare una "lacuna".

Chi ha sempre cercato di dimagrire con l'attività aerobica a bassa intensità ed alto volume calerà di peso eseguendo attività di potenziamento e soprattutto metabolica ad alta intensità. Lo stesso vale per chi invece non ha mai "investito tempo" in passeggiate o sulle macchine fitness.

Detto questo, non si può nemmeno credere a certe "favole da spogliatoio". Ecco perché sotto riassumeremo alcune nozioni di teoria e metodologia dell'allenamento.