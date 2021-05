Allenare i Polpacci: Esercizi per Farli Crescere

Guarda il video Guarda il video su youtube

Introduzione La domanda che più spesso viene rivolta ad un preparatore muscolare è: "Perché i miei polpacci non crescono?". Shutterstock La causa risiede spesso nella scarsa adeguatezza del tipo di allenamento (serie, ripetizioni e recuperi). Inizieremo con una breve introduzione anatomica e funzionale sul tricipite della sura, fondamentale a capire come allenare "meglio" i muscoli del polpaccio. Proseguiremo poi con l'approfondimento legato alla modalità di allenamento dei polpacci, senza trascurare la spiegazione delle conclusioni tratt a tal riguardo.

Cenni Anatomici e Funzionali Cenni anatomici e funzionali dei polpacci I muscoli del polpaccio comprendono diversi ventri carnosi, indicati come tricipite della sura, e si allenano per la funzione motoria di flessione plantare della caviglia. Il tricipite delle sura comprende il muscolo soleo, i gastrocnemi e, in parte, anche il muscolo plantare. ROM sagittale della caviglia Considerando la caviglia ad un'angolazione basale di 90°, il range of movement (ROM) sul piano sagittale della caviglia è di circa 65-75°, rispettivamente suddivisi come segue: 40-55° flessione plantare ;

flessione ; 10-20° flessione dorsale. Come vedremo sotto, il reclutamento del soleo e dei gastrocnemi cambia in base alla posizione articolare del ginocchio. Per di più, anche se non c'è una netta distinzione, il soleo lavora maggiormente (in termini percentuali, non assoluti) nei primi gradi di flessione, mentre il gastrocnemio oltre il ROM fisiologico dei 90°. Muscolo soleo Il soleo ha origine dalla testa del perone e dal terzo superiore della tibia. Si inserisce, come anche i gastrocnemi, sulla tuberosità calcaneare. È un muscolo mono-articolare, quindi agisce solo sulla caviglia nella flessione plantare. È dotato di maggior resistenza contrattile rispetto ai gastrocnemi e la sua composizione in fibre è verosimilmente caratterizzata da maggiori livelli di fibre rosse. Muscoli gastrocnemi I muscoli gastrocnemi (volgarmente detti gemelli) hanno origine dal condilo mediale (il capo mediale) e dal condilo laterale del femore (il capo laterale). Fondendosi in un unico tendine insieme al soleo, vanno ad inserirsi sulla tuberosità calcanerare. Il gastrocnemio è un muscolo biarticolare che interviene sia sulla caviglia, come flessore plantare, che sul ginocchio, come flessore della gamba sulla coscia insieme agli ischiocrurali. Il muscolo plantare, che non è sempre presente nell'uomo, ha origine dal capo laterale del gastrocnemio e decorre con un tendine sottile fino alla tuberosità calcaneare a fianco del tendine del tricipite della sura. È dotato di maggior forza contrattile rispetto al soleo e la sua composizione in fibre è verosimilmente caratterizzata da maggiori livelli di fibre intermedie. È anch'esso biarticolare come i gastrocnemi. Interviene nella flessione plantare e partecipa alla flessione del ginocchio. Forza VS Ipertrofia dei polpacci I polpacci sono tra i muscoli più difficili da "capire". Questo perché spesso il loro livello di forza e di volume non sembrano coincidere. In linea di massima infatti, nel soggetto natural (che non fa uso di sostanze dopanti), ipertrofia e forza vanno di pari passo. A parità di tecnica, se sei grosso sei anche forte e viceversa. Attenzione però, non significa che due soggetti ugualmente grossi siano ugualmente forti. Lì entrano in gioco numerose variabili indipendenti dalla muscolatura, come la padronanza del sollevamento, le capacità nervose, le inserzioni muscolari, lo stato articolare ecc. Ma quante volte notiamo soggetti con polpacci molto grossi muovere gli stessi sovraccarichi di un altro con polpacci "normali"? Questo potrebbe essere dovuto da un adattamento dei ventri muscolari in compenso ad inserzioni tendinee poco vantaggiose. Perché, vi chiederete voi, lo stesso non accade per il resto dell'organismo? Semplicemente perché i polpacci sono i muscoli tra i più sollecitati in assoluto e la loro forza è costantemente richiesta anche durante attività non di forza massimale. E', in sostanza, il principio del "polpaccio da calciatore" – anormalmente grosso, se paragonato al resto dell'organismo, pur non essendo sottoposto a stimoli di forza massimale.

Come Allenarli Allenare i polpacci in base alla funzione Abbiamo detto che il soleo è un muscolo mono-articolare avente il ruolo di flessore plantare della caviglia a ginocchio è flesso. In questa posizione, i gastrocnemi sono detesi e non possono contrarsi con tutta la loro potenza. Da qui nasce l'idea di allenare il soleo sulla calf machine da seduto, quindi a ginocchio flesso. Al contrario, la posizione del calf a gambe distese (su calf machine o su leg press o con bilanciere sulle spalle) permette di contrarre al massimo i gemelli ed il plantare. Inoltre, essendo bi-articolare, il gastrocnemio interviene anche nella flessione del ginocchio – come nell'esercizio di leg curl. Detto questo, ci sarebbe un ulteriore dettaglio; ovvero l'angolo di flessione della caviglia sul quale agiscono questi muscoli. Per allenare appieno i gastrocnemi, bisogna curare sempre la massima flessione dorsale – da in piedi, ovviamente. Allenare i polpacci in base alle fibre Dal punto di vista strutturale delle fibre muscolari, il tricipite della sura ha una composizione tendenzialmente mista. Ciò significa che è composto sia da fibre a contrazione lenta (rosse) che da fibre a contrazione rapida (bianche). Tuttavia, da diversi studi di biopsia, è emerso che i muscoli gastrocnemio e soleo sono composti principalmente da fibre rosse. Questa proprietà è dettata fondamentalmente dalla funzione assolta da questo distretto. Infatti, i gastrocnemi sono deputati a lavori lunghi, che richiedono uno sforzo prolungato e senza esaurimento muscolare. Da qui la necessità di allenarli in modo specifico. I muscoli gastrocnemi e soleo dovrebbero essere stimolati con serie più lunghe e carichi medi, con tempi di recupero abbastanza contenuti e cadenza lenta. Inoltre, la sessione di allenamento potrebbe ripetersi da 2 a 3 volte nell'arco della settimana, in quanto le fibre rosse hanno un maggiore capacità di recupero. Allenare i polpacci a ROM completo C'è anche da sottolineare l'importanza del ROM. Rimanendo invariato il principio ipertrofico, per assicurare un valido stimolo di crescita muscolare, si richiedono comunque sovraccarichi elevati. Tuttavia, soleo e gastrocnemi intervengono diversamente e, come abbiamo visto, lavorano in modo differente in base al momento articolare. Perché facciamo questa precisazione? Semplicemente perché la capacità di vincere una resistenza da parte del tricipite surale è maggiore in posizione di estrema flessione dorsale e fino ai 90°. Progredendo con la flessione plantare invece, questa si riduce in maniera considerevole. Usando sovraccarichi importanti, spesso accade che l'utente riesca nella prima parte del ROM ma non chiusa correttamente la ripetizione. In questo modo, lo stimolo sui gastrocnemi sarà sempre incompleto.