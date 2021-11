Allenamento POF: Cos'è e Come Funziona

Introduzione

In questo articolo parleremo di una metodica di allenamento contro resistenza (resistance training), basata sull'utilizzo di sovraccarichi (pesi), chiamata Positions of Flexion Training (posizioni di flessione) - o anche 3D Positions Of Flexion.

Più diffusamente nota come allenamento POF, la nascita di questo sistema risale ai primi anni del 2000.

L'efficacia di questa tecnica si espleta nel far contrarre il muscolo anche nel suo intero arco di movimento, ricercando un massimo Range of Motion (ROM) delle articolazioni coinvolte.

E' oggi dimostrato - legge di Starling e legge di Schwann - che l'espressione di forza (e, di conseguenza, lo stimolo allenante specifico) risulti più efficacie in massima estensione. Questo anche perchè, avvalendosi dell'innesco del riflesso miotatico, tale sistema offre una maggiore sollecitazione muscolare.

Ciò non toglie che, per questioni fisiche di "leva", la capacità finale di muovere una resistenza possa non coincidere con il massimo potenziale contrattile.

Inoltre, per muovere un sovraccarico non è sufficiente opporsi ad una resistenza, bisogna anche vincerla. E' quindi necessario sviluppare la forza concentrica in tutto il suo arco di movimento.

Pertanto, l'allenamento POF sfrutta 3 differenti approcci, che si applicano in maniera ordinata, sequenziale e specifica su 3 esercizi differenti - sia per tipologia, sia per i parametri allenanti.

Sotto li vedremo più nel dettaglio.