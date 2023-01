Come allenare il petto? Esercizi, serie e ripetizioni

In alcuni casi tuttavia, la crescita ipertrofica del gran pettorale o pectoralis major – nome tecnico del muscolo in questione – sembra procedere a rilento.

Il gran pettorale origina in diversi punti , dove si inseriscono vari fasci fibrosi orientati in più direzioni, e termina in un unico tendine , che si inserisce sull' omero .

Inoltre, non esistono esercizi che "isolano" un fascio piuttosto che un altro, ma semplicemente movimenti che coinvolgono "percentualmente" più una porzione dell'altra, o addirittura che sono in grado di farlo "più degli altri".

È bene specificare che il gran pettorale non è l'unico muscolo responsabile di questi movimenti e che, sempre , collabora finemente (e in misura variabile) assieme ad altri distretti.

Quante serie e quante ripetizioni per allenare il petto?

Serie (set), ripetizioni (rep) e tempo sotto tensione muscolare (TUT) della singola rep partecipano ad instaurare il volume di allenamento – parametro fondamentale alla ricerca di ipertrofia.

Per prima cosa dobbiamo differenziare il volume allenante da quello non allenante e, inoltre, da quello "inutile, superfluo o addirittura controproducente".

Consideriamo non allenante il tempo sotto tensione trascorso in riscaldamento ed in avvicinamento al carico / attivazione, perché non impattante a livello muscolare – dato l'RPE molto basso o buffer alto, che dir si voglia.

Questo perché una ripetizione, per essere "allenante", dovrebbe avere minimo un RPE di circa 7,5, ovvero buffer 3.

Consideriamo inutile, superfluo o addirittura controproducente il TUT messo in atto in condizioni neuro-muscolari che non consentono più di mantenere la prestazione a livelli condizionanti.

Ad esempio, se in panca piana fossimo in grado di eseguire 3 set da 6 rep con 100 kg, e nel tentativo di aumentare il volume ne facessimo altre 6, vedremmo prima o poi vedremmo "crollare" le nostre prestazioni. Tutte le set e le rep eseguite molto al di sotto delle nostre possibilità sono "volume pattume".

E pertanto, quante set e quante rep? Dipende da molti fattori e la giusta combinazione dovrebbe rispettare variabili quali: soggettività, dieta, periodo dell'anno ecc.

In linea generale però, è bene tenere conto che:

I principianti possono permettersi di spingersi più a cedimento degli avanzati in tutte le serie e in tutti gli esercizi, perché non hanno ancora la capacità di raggiungere "veramente" i massimi livelli di forza e il cedimento muscolare; Il grado di affaticamento, ovvero il carico allenante complessivo, per ogni allenamento è inversamente proporzionale al numero di sedute dedicate a quel gruppo muscolare. Lavorando in multifrequenza è possibile diminuire l'RPE medio e il TUT complessivo per seduta; Sia le alte rep (>12) ad intensità moderata (intesa come percentuale sulla ripetizione massimale), sia le medie rep (8-10) a intensità media e sia le basse rep (4-6) sono potenzialmente utili al miglioramento dell'ipertrofia muscolare; Più basse sono le rep e più alta è la %1RM, meno importante è il cedimento muscolare (ad es. sule 4 rep si consiglia di lavorare con un RPE di 8-9, quindi circa a buffer 2); più alte sono le rep e più bassa è la %1RM, più importante è il cedimento muscolare (ad es. sulle 12 rep si consiglia di giungere al cedimento); Numero di serie, numero di ripetizioni e tempo sotto tensione della singola rep sono inversamente proporzionali; non si possono aumentare assieme e, al contrario, aumentando uno di solito è necessario diminuire qualcos'altro; I multiarticolari pesanti, come le distensioni su panca piana, si prestano ai lavori di forza, quindi con alte %1RM e basse rep; meno i complementari (ad es. la bench chest inclinata) e, al contrario, non si prestano gli esercizi di isolamento (ad es. le croci basse ai cavi); Se ne evince che i multiarticolari pesanti vadano gestiti con più set e meno rep (ad es. 4-6 set x 4-6 rep di spinte in panca piana); i complementari con una "via di mezzo" (ad es. 3-4 set x 8-10 rep di distensioni su panca inclinata con manubri); i finisher con poche set e alte rep (ad es. 1-3 set x 12 rep di pull-over con manubrio o di pectoral machine). Tutto questo senza dimenticare il rapporto tra cedimento e tipologia di esercizio.

Nel rispetto di quanto abbiamo detto finora, la bibliografia scientifica suggerisce che il numero "ideale" di serie è compreso tra 10 e 25 .

Ovviamente, dando per scontata l'intensità minima, il numero di set dipenderà moltissimo da come imposteremo la tabella.