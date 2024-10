Allenamento pesi dopo i 50 anni: perché è importante farlo?

Allenarsi con i pesi anche dopo i cinquant'anni è fondamentale per contrastare uno dei problemi maggiormente presenti in questa fase della vita, ossia la diminuzione della massa muscolare, che ha come conseguenza la relativa riduzione della forza e del metabolismo basale.

Si parla, in questo caso, di sarcopenia, che altro non è che una conseguenza naturale dell'invecchiamento, che tuttavia una regolare attività fisica può contrastare.