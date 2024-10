Allenamento pesi dopo i 40 anni: perché fa bene?

La perdita muscolare, se non affrontata nel modo corretto, può portare a conseguenze potenzialmente invalidanti come la diminuzione della forza e della funzionalità fisica, che possono rendere molto più difficile portare avanti le normali attività quotidiane.

Con l'invecchiamento il corpo umano perde progressivamente massa muscolare. Si tratta di un processo naturale, noto come sarcopenia , che inizia intorno ai 40 anni . Da quel momento la perdita muscolare si attesta in una forbice che va dall'1% al 5% all'anno.

Come aumentare massa muscolare dopo i 40 anni?

Per aumentare la massa muscolare dopo i 40 anni la cosa fondamentale è allenarsi con i pesi, concentrandosi sui grandi gruppi muscolari e utilizzando carichi progressivi. Partire da pesi bassi se non si è particolarmente allenati, per poi aumenta gradualmente i kg che sollevano è fondamentale per non farsi male e dare ai propri muscoli lo stimolo idoneo per crescere.

Oltre ai pesi, per aumentare la massa muscolare è consigliato anche inserire nella propria routine fitness esercizi che coinvolgano più muscoli contemporaneamente, come stacchi da terra, trazioni, squat e panca piana.

Fondamentale anche la fase di riposo tra una sessione e l'altra. Il corpo umano infatti, ancora più a partire dai 40 anni, ha bisogno di tempo per recuperare, massimizzare in quella fase quanto fatto in allenamenti, riparare i muscoli in vista dell'allenamento successivo. Non si deve infatti dimenticare che è proprio nella fase di recupero che i muscoli si rafforzano.