Anche le persone più attente dal punto di vista sportivo, che cercano cioè di allenarsi nei modi e nei tempi consigliati dagli esperti, possono "dimenticarsi" alcuni muscoli . A maggior ragione se si esercitano a casa e non hanno dunque accesso ai macchinari della palestra , che coinvolgono un numero maggiore di distretti corporei. Bisogna, dunque, fare attenzione. Perché un allenamento sia davvero completo , infatti, è importante che coinvolga il maggior numero di gruppi muscolari possibil i, a maggior ragione quelli interessati dai movimenti quotidiani. Ecco allora uno specifico allenamento per i muscoli trascurati.

Quali esercizi fare

Gli esercizi di questo allenamento per i muscoli trascurati sono progettati per massimizzare la forza e la potenza mirando a gruppi muscolari che gli allenamenti casalinghi potrebbero trascurare. Molti degli esercizi replicheranno gli stessi schemi di movimento degli allenamenti che si eseguono in palestra, ma richiedendo attrezzature minime o addirittura nessuna attrezzatura. È importante rafforzare non solo i grandi gruppi muscolari - quadricipiti, muscoli posteriori della coscia, glutei, addominali e bicipiti - ma anche i muscoli stabilizzatori più piccoli che li circondano e le articolazioni associate.