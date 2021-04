Allenamento per addominali in Piedi: Esercizi e Benefici

Circuito 20 minuti Per allenare al meglio gli addominali, l'aspetto fondamentale è la costanza. Bastano 20 minuti al giorno, infatti, per iniziare a vedere i primi risultati, purché l'impegno sia davvero quotidiano. Gli esercizi in piedi proposti sono a basso impatto e adatti a tutti. Ognuno deve essere eseguito per 40 secondi, riposando 20 secondi tra ogni movimento. L'intero circuito deve essere ripetuto 3 volte. Standing Obliques Crunch Da posizione eretta, con i piedi alla larghezza delle spalle e le mani dietro le orecchie e i gomiti in fuori, tirare indentro l'ombelico verso la colonna vertebrale.

Sollevare il ginocchio sinistro e piegarsi leggermente sul fianco fino a farlo toccare con il gomito corrispondente.

Abbassare la gamba e tornare alla posizione iniziale.

Alternare i lati ad ogni ripetizione. Questo esercizio lavora prevalentemente sugli addominali laterali o obliqui. Standing Crossbody Knee Drive Da posizione eretta, con i piedi alla larghezza delle spalle e le mani dietro le orecchie, tirare indietro l'ombelico verso la colonna vertebrale.

Da questa posizione, usare gli obliqui e il core per sollevare il ginocchio sinistro e far ruotare il corpo fino a farlo incontrare con il gomito destro.

Abbassare la gamba e tornare alla posizione iniziale.

Alternare i lati con ogni ripetizione. Sebbene questo esercizio sia pensato per allenare gli addominali, e in particolare quelli obliqui, è particolarmente efficace anche per i flessori dell'anca, il pavimento pelvico, gli adduttori, i glutei, i muscoli posteriori della coscia e la parte centrale e inferiore della schiena. Standing Trunk Rotation Da posizione eretta e con in piedi alla larghezza delle spalle, stendere le braccia davanti a sé e intrecciare le mani.

Allontanare le spalle dalle orecchie e fare forza sulla parte centrale del corpo, tirando l'ombelico verso la colonna vertebrale.

Da questa posizione, ruotare i fianchi e il piede sinistro, portando le mani e il busto verso lo stesso lato.

Tornare alla posizione iniziale.

Alternare i lati per ogni ripetizione. Questo esercizio fa lavorare i muscoli centrali del corpo e gli stabilizzatori ma non solo, coinvolge anche la parte bassa della schiena e migliora la mobilità dell'anca. Standing Diagonal Chops Partendo da posizione eretta, con i piedi un po' più larghi della larghezza delle spalle, stendere le braccia verso il basso su un lato del corpo, mantenendo le mani intrecciate.

Allontanare le spalle dalle orecchie, portare indentro la cassa toracica e fare forza sul core tirando l'ombelico verso la colonna vertebrale.

Ruotare il busto in diagonale, portando le braccia in alto dal lato opposto a quello di partenza, spingendo sui fianchi mentre si compie questo movimento di estensione.

Tornare alla posizione iniziale, mantenendo le braccia dritte.

Eseguire metà delle ripetizioni su un lato e ripetere dall'altro. Questo esercizio, lavorando sulle variazioni di assi e sul sollevamento corporeo, allena il core e aumenta la frequenza cardiaca. Toy Soldiers Da posizione eretta, incrociare le braccia di fronte a sé.

Portare indentro la gabbia toracica e rinforzare il nucleo tirando l'ombelico verso la colonna vertebrale e tenendo il bacino rilassato.

Cercando di mantenere l'equilibrio, sollevare la gamba sinistra fino a tenerla il più possibile dritta davanti a sé, usando il core per non perdere la posizione.

Abbassare la gamba lentamente, mantenendo in trazione la parte centrale del corpo.

Alternare le gambe a ogni ripetizione. Questo esercizio è ottimo sia per migliorare flessibilità e mobilità dei muscoli posteriori della coscia sia per lavorare sulla muscolatura centrale. Standing Punch Da posizione eretta, tenere i piedi alla larghezza delle spalle.

Portare indentro la gabbia toracica e rinforzare il nucleo tirando l'ombelico verso la colonna vertebrale e mantenendo il bacino in trazione.

Stendere le braccia davanti a sé in modo alternato, dando dei pugni immaginari all'aria, alternando i lati e aumentando gradualmente il ritmo. Questo esercizio aumenta la frequenza cardiaca e, oltre ad allenare gli addominali, consente di lavorare sul core.