Allenamento al Parco: i migliori Workout Video, Programmi e Tabelle

Questa vuole essere proprio una guida all'allenamento al parco, corredata da consigli e da video tutorial che i nostri fitfluencer hanno realizzato pensando proprio ad un training all'aria aperta. Esploriamo le diverse potenzialità di questo allenamento, sia per quanto riguarda le classiche attività all'aria aperta (running, jogging , camminata sportiva , nordic walking ), sia per quanto riguarda un allenamento in stile indoor da fare però all'aperto.

L'allenamento al parco presenta numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di avere un grande spazio a disposizione per allenarsi in solitudine. Chi però ha l'abitudine di andare in palestra, può trovarsi spiazzato di fronte all'idea di dover organizzare il programma di allenamento all'aria aperta . Da cosa si inizia? Cosa si può realmente fare?

Per essere realmente efficace, la camminata sportiva deve durare dai 30 ai 50 minuti, mantenendo un ritmo che corrisponda al 60%-70% della vostra FCM ( Frequenza Cardiaca Massima). E' importante quindi avere con sé uno smartwatch con cardiofrequenzimetro per assicurarsi di rispettare questi parametri.

Chi è agli inizi della propria esperienza outdoor, può iniziare con un'attività semplice ma efficace: la camminata sportiva. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, pur non essendo un'attività brucia grassi, se praticata con costanza ed attenzione la camminata sportiva ci aiuta a raggiungere un buon livello di forma e può essere il trampolino di lancio per attività fisiche più impegnative, come ad esempio il running vero e proprio.

Dalla Camminata Veloce al Running

La camminata veloce è il primo approccio per arrivare al...running! Anche in questo caso parliamo di una delle classiche attività che si svolgono al parco, non c'è nulla di più bello che una corsa in mezzo al verde. Sempre affidandoci alla nostra Cristina Turini, abbiamo messo a disposizione una tabella che ci guida nella transizione camminata-corsa, proponendoci un approccio gentile ma d'effetto per iniziare a correre in maniera più costante.

Lo schema con tabella proposto copre 12 settimane, quindi occorrono 3 mesi per ultimare questo passaggio delicato che ci introduce al mondo del running.

Può esservi utile uno smartwatch, ma anche una fascia per il braccio per portare il proprio smartphone, o una cintura in cui mettere piccoli oggetti come smartphone e chiavi.

Guarda il video

Materiale Necessario