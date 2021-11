Allenamento per Tonificare gli Addominali con l'Ellittica

Cos’è l’ellittica L'ellittica è uno degli attrezzi più comuni che si possono trovare in palestra, ed è particolarmente apprezzato per la sua relativa facilità di esecuzione e i suoi numerosi vantaggi. Il movimento che il corpo svolge sull'ellittica mima in tutto e per tutto quello dello sci di fondo. Benefici Fare esercizi con l'ellittica significa svolgere un allenamento completo che, consentendo di bruciare un grande numero di calorie, aiuta a diminuire il volume della zona addominale. Il movimento necessario per allenarsi con questo attrezzo, inoltre, tonifica i muscoli sia della parte superiore del corpo sia di quella inferiore e tiene impegnato il core, contribuendo ancora di più alla tonificazione della pancia. Questo tipo di allenamento cardio è anche particolarmente indicato a chi ha problemi alle articolazioni o è reduce da infortuni o interventi chirurgici perché rientra nella categoria delle attività a basso impatto. Per allenare i trapezi invece, si possono fare questi esercizi. Dopo un allenamento intenso possono verificarsi i DOMS, indolenzimenti muscolari post allenamento.

Come allenarsi con l'ellittica Allenarsi con l'ellittica non è difficile ma ci sono alcuni aspetti da non sottovalutare. Prima di iniziare Il corretto posizionamento del corpo sull'attrezzo è la chiave per ottenere un buon allenamento su questo macchinario. Salire sulla macchina e appoggiare i piedi al centro dei pedali, con l'interno del piede parallelo all'interno del pedale. L'ellittica ha due manubri a disposizione: uno statico e una mobile. Afferrare quello statico non consente di allenare la parte alta del corpo, tuttavia è la scelta indicata per i principianti. Una volta presa dimestichezza con l'attrezzo si può passare ai manubri mobili, che oltre a far lavorare i muscoli delle braccia, consentono di bruciare molte più calorie, incidendo sul rassodamento della pancia. Movimento base Iniziare spingendo i piedi in avanti e tenendo le ginocchia leggermente piegate.

Mentre si pedala i piedi devono eseguire idealmente un ovale. Il senso di marcia può essere sia in avanti sia all'indietro.

Se si usa un manubrio mobile, muoverlo a tempo con le gambe.

Mentre si spinge il braccio destro in avanti, la gamba sinistra deve essere anch'essa avanti e, al contrario, quando il braccio sinistro è in avanti la gamba corrispondente deve seguirlo.

Ricordarsi di mantenere una postura eretta, con il petto in fuori e le spalle tirate indietro e verso il basso.

Come rendere l’esercizio più difficile Una volta presa confidenza con l'attrezzo, se ci si sente sufficientemente in forma, si può iniziare ad aumentare la difficoltà dell'allenamento, a tutto vantaggio del rassodamento dell'addome. L'ellittica, tra le sue varie funzioni consente di aumentare la resistenza dei movimenti. Questo accorgimento amplia l'efficacia dell'esercizio visto che a un maggior lavoro dei muscoli di gambe e braccia corrisponde un più alto dispendio energetico e, di conseguenza, calorico. Anche l'intensità è importante quando si tratta di bruciare il grasso della pancia. Se l'allenamento è troppo facile, non consente di fare molti progressi e di ottenere i risultati desiderati. Per questo, man mano che il livello di forma fisica aumenta dovrebbe aumentare gradualmente e di pari passo anche l'intensità dell'allenamento ellittico. Se utilizzando questo strumento per diversi minuti consecutivi si è ancora in grado di tenere una conversazione senza particolare fatica, significa che l'intensità è troppo bassa ed è necessario aumentarlo, pur tenendo sempre conto di non esagerare. Anche il tempo che si passa sull'ellittica incide sulla perdita di peso e di massa grassa sull'addome. Per raggiungere lo scopo, l'ideale è allenarsi almeno 4 giorni a settimana per un tempo compreso tra i 30 e i 60 minuti a sessione. Ottimo anche il workout nuoto pancia piatta.