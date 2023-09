Allenamento over 50 con vogatore

Ecco un allenamento cardio e di forza con il vogatore ideale per over 50.

Il vogatore è un ottimo attrezzo per allenarsi dopo i 50 anni perché consente di compiere un'attività che migliora la salute del cuore e rafforzare i muscoli . Inoltre, essendo inserito nella categoria degli attrezzi che consentono di svolgere attività a basso impatto , genera benefici senza gravare sulle articolazioni . Anche se è possibile acquistare un vogatore, a causa delle dimensioni dell'attrezzo il modo migliore per usufruirne è quello di recarsi in palestra .

Tuttavia, il corpo diventa naturalmente più fragile man mano che si invecchia, e più suscettibile a cadute e altri tipi di lesioni. Per questo è bene scegliere con cura gli esercizi da compiere in sicurezza.

Come tenere una postura corretta

Per tenere una forma corrette aiuta dividere il movimento in quattro parti:

presa

spinta

finitura

recupero

Presa. Piegare le ginocchia mentre il sedile scivola verso la parte anteriore della macchina. Lasciare che le braccia si raddrizzino e si muovano delicatamente in avanti dai fianchi fino a quando, se la flessibilità lo consente, i gomiti superano le ginocchia. Non curvare le spalle in avanti e non spingersi fino a uno stiramento eccessivo.

‌Spinta. Spingere lo schienale con le gambe. Mentre le gambe si raddrizzano, lasciare che il busto si inclini leggermente indietro rispetto ai fianchi, come se indicasse le 11 sul quadrante di un orologio, quindi avvicinare le mani al petto.

‌Finitura. ‌Posizione di riposo opposta alla posizione di presa. Le gambe sono allungate, le spalle e la schiena si allontanano dalle gambe e le mani sono tirate al petto.

‌Recupero. Eseguire tutti i movimenti precedenti al contrario.