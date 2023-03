Allenamento Ottimale: Come Programmare le Ultime Fasi

Allenamento Ottimale

Cosa si intende per allenamento ottimale?

Per allenamento ottimale si intende il protocollo in grado di offrire i migliori risultati possibili.

D'altro canto, nessun allenamento potrebbe essere definito "assoltamente" ottimale, in quanto l'impatto del programma dipende da numerose variabili quali: la condizione di partenza (scrutabile per valutazione), l'obbiettivo (che dev'essere raggiungibile), l'attitudine fisica soggettiva (non tutti cresciamo o dimagriamo allo stesso modo), le disponibilità (in termini temporali, economici, logistici ecc.), le condizioni ambientali (non dimentichiamo che, quasi sempre, le ultime fasi corrispondono al periodo inizio estivo).

Se ragionassimo esclusivamente sul piano fisiologico sarebbe sufficiente identificare il rapporto tra carico di allenamento (intensità, volume, densità di stimolo) e regime nutrizionale più giusto e nel rispetto della soggettività.

Purtroppo non è così. Bisogna infatti considerare che la tolleranza ai vari parametri allenanti, nonché al taglio calorico, sono estremamente mutevoli in maniera sia inter- che intra-individuale.

Per di più, il tempo, gli attrezzi, la disponibilità di uno spotter, la possibilità di utilizzare integratori ecc., "alla fine della corsa", fanno sicuramente la differenza.

Procediamo per gradi.