Allenamento Myprotein: fare esercizio a casa per tenersi in forma

La linea di Myprotein, in questo, può rivelarsi un valido alleato. Gli integratori, le vitamine e le proteine disponibili sul catalogo online, infatti, possono aiutare non solo in caso di allenamento in palestra. Ma anche per chi vuole perdere peso facendo esercizi in salotto. Stessa cosa per l'abbigliamento che comprende numerosi capi dal tessuto traspirante, perfetti per assecondare ogni tipo di movimento e ottimizzare le performance atletiche.

L'home fitness – ovvero l'allenamento a casa – è ormai sempre più di moda in tutto il mondo. Specie in questi giorni di quarantena obbligatoria, dove la necessità di fare attività fisica risulta importante per ritrovare benessere e impiegare qualche ora durante l'arco della giornata. Ma, soprattutto, per tenersi in forma ed evitare di prendere peso a causa dell'immobilità.

Allenamento a casa: consigli utili

Palestre chiuse? Non c'è nulla di cui preoccuparsi. Fortunatamente, infatti, al giorno d'oggi esistono tantissimi strumenti utili per svolgere una perfetta routine sportiva. C'è chi si avvale di attrezzi come pesi, tappeti elastici, cyclette, tapis roulant. E chi invece – per scelta o per necessità – opta per il corpo libero.

In questo caso, se non sei un atleta esperto, ad esempio, esistono numerose applicazioni e tutorial video – che puoi seguire da computer o smartphone – pensati appositamente per l'esercizio fai-da-te. Come Fitbit Coach, un'app di personal training che propone esercizi video personalizzati e sessioni di audio coach, o Home Workout, con programmi di training domestico perfetti per l'esercizio a corpo libero.

Anche Myprotein viene in supporto: sul sito potrai trovare un programma di allenamento diviso per principianti ed esperti e un training di quindici esercizi mirati per gambe, addominali, petto, spalle e tricipiti. Senza contare gli integratori e l'abbigliamento che potranno supportare la tua attività aiutandoti ad ottimizzare i risultati.

Allenamento a casa per dimagrire con facilità

Hai già scelto l'allenamento che fa per te? Che si tratti di total body, pratiche di yoga e pilates, fitness o aerobica, qualsiasi sport o attività casalinga comporta un dispendio notevole di energie. Per questo è indispensabile compensarli con una giusta alimentazione. Magari utilizzando integratori creati ad hoc per supportare l'esercizio e ridurre, contemporaneamente, il peso in eccesso.

Per lo spuntino pre o post work out, ad esempio, potrai trovare utile la miscela Perform Elite Tutto-in-uno, che con la sua formula a base di carboidrati e vitamine è stata ideata appositamente per rigenerarsi dalla fatica dell'allenamento quotidiano, mantenendo costante la tonicità muscolare. Se invece il tuo obbiettivo è eliminare il peso in eccesso, lo shake Impact Diet Whey è studiato per donare un corretto apporto di proteine, aiutandoti a dimagrire grazie alla sua capacità di smaltimento dei carboidrati superflui.

Allenamento a casa uomo, l'abbigliamento adatto ai tuoi workout

Oltre alla gamma di integratori, come abbiamo detto, il catalogo d'abbigliamento Myprotein propone una selezione di capi per soddisfare ogni tipo di esigenza stilistica e sportiva. Troverai vari articoli comodi e alla moda adatti ai tuoi workout in casa. Ne sono un esempio le T-shirt Performance e Dry tech, realizzate in leggero tessuto elastico e in grado di assecondare ogni movimento. Oppure i pantaloni Joggers – altamente performanti e disponibili in vari colori – che grazie alla loro elasticità sono ideali per ogni tipo di attività.

Un altro esempio sono gli Shorts Dry Tech in jersey: belli e confortevoli, sono realizzati in jersey traspirante e grazie a questo si prestano ad ogni temperatura esterna e sono perfetti per qualsiasi performance sportiva. Insomma, un connubio tra stile e funzionalità.