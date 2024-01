Allenamento metabolico: cosa è e a cosa serve

A cosa serve l’allenamento metabolico?

L'allenamento metabolico può essere utilizzato per più finalità.

A livello sportivo, l'allenamento metabolico è altamente specializzante per un determinante tipo di sforzo; nel senso che, come abbiamo visto, rappresenta un mezzo insostituibile per migliorare l'espressione di resistenza alla forza/velocità.

A livello fitness e di bodybuilding, invece, l'allenamento metabolico serve per ottimizzare determinate qualità biochimiche, in particolare la "ricettività" del muscolo all'insulina e ai nutrienti.

Attenzione però, non stiamo dicendo che l'allenamento metabolico faccia dimagrire! Può indubbiamente essere utile. Ma il messaggio che deve passare è che: gli adattamenti ottenibili con l'allenamento metabolico possono supportare il dimagrimento e la definizione, e preparare l'organismo alla fase di ipertrofia.

L'utilità dell'allenamento metabolico, infatti, non è legata al consumo energetico durante lo sforzo – comunque non trascurabile – ma piuttosto al miglioramento della cosiddetta sensibilità insulinica.

Sappiamo che l'insulina, ormone anabolico liberato al pancreas dopo i pasti, serve a far entrare il glucosio, i grassi e gli amminoacidi, nei tessuti insulino-dipendenti che esprimono il trasportatore GLUT-4 (muscoli e adipe).

Il tessuto muscolare può perdere sensibilità insulinica a seguito dell'accumulo adiposo, della dieta ipercalorica protratta a lungo e della sedentarietà. Viceversa, migliora con bassi livelli di grasso corporeo, con dieta ipocalorica e con l'esercizio motorio (soprattutto metabolico, appunto).

Pertanto, facilitando la compartimentazione dei nutrienti post-prandiali all'interno del muscolo anziché nell'adipe (in parole povere, il loro trasporto nelle cellule), un'alta sensibilità insulinica è un presupposto chiave sia per dimagrire in dieta ipocalorica, sia accrescere la muscolatura durante l'allenamento per l'ipertrofia e la dieta ipercalorica.