Allenamento mattutino di 20 minuti per accelerare il metabolismo

Per aumentare il metabolismo , non bisogna necessariamente fare allenamenti ad alta intensità. Anche la semplice camminata a basso impatto può essere molto benefica e vantaggiosa da questo punto di vista, soprattutto se praticata al mattino e abbinata ad alcuni esercizi ad hoc . Per ottenere risultati visibili può bastare un allenamento mattutino di 20 minuti.

Quando si parla di attività fisica in grado di alzare il metabolismo , migliorare la forma fisica, far bruciare calorie quasi tutti pensano in automatico agli allenamenti HIIT o High Intensity Interval Training . In effetti, è innegabile che questo tipo di allenamento ad alto impatto procuri benefici fisici evidenti. Tuttavia, non è l'unico. Anche la camminata a basso impatto può generare effetti molto positivi.

Non bisogna dimenticare il fatto che camminare può essere un'ottima alternativa per le persone che non possono tollerare attività ad alto impatto come la corsa a causa di dolori articolari o muscolari o problemi ortopedici .

Perché è meglio camminare al mattino

Camminare, dunque, è un'attività fisica ottimale per la salute e la forma fisica. Se poi si sceglie il mattino come momento per allenarsi, i vantaggi si moltiplicano. Per esempio, secondo uno studio del luglio 2019 pubblicato sull'International Journal of Obesity‌, camminare in questo momento della giornata permette di perdere più peso rispetto all'andare in palestra la sera.

Secondo uno studio del marzo 2017 pubblicato su ‌Sports Medicine‌‌, invece, allenandosi al mattino prima di fare colazione, si riesce a ottenere un aumento della perdita di grasso e a migliorare i livelli di glucosio nel sangue.‌

Ma i vantaggi non finiscono qui. Se al mattino dopo essersi svegliati, per prima cosa si pensa a dare la priorità ai proprio allenamento, la giornata diventa più produttiva: infatti, l'esercizio aerobico aiuta a migliorare la funzione cognitiva e ad aumentare l'energia.

Infine, ritagliando del tempo al mattino per dedicarsi alla propria routine fitness, si è sicuri di fare sport: in questo modo non si rischia che poi la giornata diventi troppo impegnativa o stressante per consentire di esercitarsi.