Allenamento con Manubrio Singolo: Esercizi e Benefici

Allenamento con manubri: tutti i benefici

Effettuare esercizi con carichi esterni come i manubri è un modo molto efficace per sviluppare la muscolatura di braccia e pettorali, aumentare la resistenza e migliorare le prestazioni sportive nel loro complesso. Senza contare che si tratta di strumenti facili da usare e alla portata di tutti perché, essendo disponibili con diversi pesi, possono essere utilizzati anche dai principianti.

Allenarsi con i manubri, e di conseguenza aumentare la forza muscolare, consente anche di svolgere in modo più agevole le normali attività quotidiane che richiedano uno sforzo leggermente superiore alla media, come sollevare una pesante borsa della spesa o prendere in braccio un bambino.

Infine, esercizi di resistenza sarebbero anche associati a un minor rischio di cadute e di disabilità negli over 60 e al mantenimento di tonicità delle fibre muscolari, sempre nelle persone anziane.