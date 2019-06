Generalità

Generalità sui kettlebell e sul loro utilizzo

Pur venendo considerato un sistema alternativo al classico sollevamento di manubri e bilancieri, e all'uso di macchine isotoniche, quello con i kettlebell – kettlebell training moderno – esiste in realtà da parecchi anni; tuttavia non sono ancora in moltissimi ad utilizzarlo come unico o principale sistema di lavoro. L'allenamento con i kettlebell è, ad ogni modo, un tipo di allenamento molto efficacie per ottenere risultati sia prestativi (funzionalità, forza, resistenza) che estetici (tonicità, dimagrimento, ipertrofia funzionale), senza distinzione di sesso od età – chiaramente, con i dovuti accorgimenti metodologici per i soggetti in accrescimento e per gli anziani.

(fonte: Redazione)

Cenni di storia del kettlebell