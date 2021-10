Introduzione

Allenare in modo mirato gambe e glutei è fondamentale per avere una buona forma fisica, ma potrebbe non essere sufficiente per raggiungere la tonificazione e il rimodellamento desiderati. Come fare in questi casi? Sicuramente aumentare l'intensità degli esercizi e aggiungere dei pesi può essere d'aiuto, ma queste non sono le uniche soluzioni possibili per raggiungere l'obiettivo. È utile anche fare degli esercizi isometrici, ossia che prevedono dei movimenti di contrazione e di tenuta. L'allenamento isometrico per gambe e glutei può essere molto efficace per scolpire queste parti. Eccone uno da 20 minuti che anche le persone più impegnate possono riuscire a inserire nella propria routine di fitness.