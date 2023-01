Allenamento invernale sul tapis roulant

Tuttavia, benché per ragioni tecniche e non solo questo attrezzo non sostituisca in tutto e per tutto le uscite all'aperto, può comunque rivelarsi piuttosto utile per continuare a mantenersi in movimento in vista del ritorno del bel tempo e per pianificare alcuni obiettivi specifici da perseguire quando sarà possibile tornare ad allenarsi outdoor.

Questo allenamento è quindi pensato per prepararsi a mantenere intatto il proprio livello di forza e potenza, in attesa di tornare ad allenarsi sulla strada.

Per i maratoneti l'inverno è spesso considerato il periodo dell'anno da dedicare al pre allenamento , in vista della stagione di gare che solitamente inizia la primavera successiva.

Correre o fare jogging sul tapis roulant, inoltre, fa lavorare gli addominali , la schiena e gli estensori lombari rafforzando il nucleo , fondamentale per rimanere stabili e in equilibrio sulla bici anche per lunghi periodi.

Oltre alla cyclette , anche il tapis roulant è ottimo per consentire ai mountain biker di rimanere allenati in inverno, ancor meglio se usato compiendo sprint a intervalli, perché migliora il funzionamento dell' apparato cardiovascolare e aumenta la resistenza , due capacità necessarie per consentire di pedalare per lunghe giornate su sentieri sconnessi.

Allenamento per rimettersi in forma

Riscaldarsi con una camminata lenta di 5 minuti.

Fare un minuto di corsa lenta o jogging, seguito da 2 minuti di camminata.

Ripetere fino a che si riesce e aumentare progressivamente il tempo di permanenza sull'attrezzo.

Man mano che la propria forma fisica aumenta diminuire il tempo trascorso a camminare e aumentare quello trascorso a correre.

Se l'obiettivo in vista della primavera è solo quello di arrivare a svolgere una routine di esercizi stabile, da eseguire per divertirsi e tenersi in forma, allenarsi con il tapis roulant è un'ottima idea, anche per i principianti.

Nonostante spesso si pensi alla corsa come mezzo principale per rimanere in forma e come fine unico del tapis roulant, camminare o fare jogging può essere una scelta molto più utile, in particolare per chi è a digiuno dal fitness, per chi si sta riprendendo da un infortunio o un periodo di inattività o per chi pur allenandosi già, svolge una routine che non prevede l'allenamento cardio o di resistenza.

Camminare o fare un po' di jogging completa l'allenamento e, come se non bastasse, migliora anche equilibrio, forza, flessibilità e resistenza, aiutando di conseguenza a rallentare l'invecchiamento muscolare.

Per i principianti non è necessario camminare per lunghe distanze, mentre al contrario è molto più utile concentrarsi sul tempo trascorso sul tapis roulant, iniziando con 10 minuti ma avendo come obiettivo quello di arrivare, con il passare del tempo, a 30 minuti.

Non bisogna però avere fretta ma concedere al proprio corpo il tempo di migliorare e abituarsi all'allenamento, ascoltando i segnali che manda. Se manca leggermente il fiato e i muscoli iniziano ad essere un po' doloranti significa che l'esercizio sta dando i propri frutti ma se invece il dolore è superiore è bene fermarsi, onde evitare che sfoci in un vero e proprio infortunio.

Per non annoiarsi mentre si cammina un trucco può essere quello di giocare con inclinazione e velocità in modo da mantenere corpo e cervello impegnati.

A tal proposito, l'inclinazione dovrebbe sempre essere minimo dell'1% per aumentare l'attivazione muscolare.