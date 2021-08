Allenamento per Intermedi – secondo Tom Platz

Generalità

Dopo circa tre mesi di allenamento progressivamente più pesante, Tom Platz – nel suo libro "BodyBuilding da Professionisti" – consiglia di utilizzare un allenamento frazionato in "parte alta" e "parte bassa" per un totale di quattro allenamenti settimanali.

Tale routine di allenamento, che è quella riportata sotto, è consigliata per chiunque abbia un'anzianità d'allenamento compresa da uno a quatto anni.

A molti lettori già affacciati al mondo del hard bodybuilding, tale programma potrebbe sembrare eccessivamente semplice; d'altro canto, secondo Platz, la "chiave" per migliorarsi in termini di massa e forza muscolare non sta certo nella "macchinosità" degli allenamenti, ma nella sua efficacia.

Rimane consigliabile a tutti iniziare le serie (set) importanti – ad es. 3 set per 3 ripetizioni (rep) o le 3 set x 5 rep – con un peso leggero, abbastanza inferiore rispetto al proprio potenziale. Questo consente di aumentare progressivamente il sovraccarico (2,5 o 5,0 kg) ogni settimana, con difficoltà minime, e per un buon arco di tempo (otto/dieci week). Anche se per alcuni può sembrare inconsueto, tale metodo risulta molto utilizzato nelle discipline sportive di forza.

A detta di Platz, anche solo con piccoli ritocchi, è possibile usare questa routine per almeno due anni con buoni risultati. L'importante è cercare di aumentare costantemente ma correttamente i sovraccarichi, con maggior attenzione sulle set più pesanti.

Di seguito le tabelle di allenamento.