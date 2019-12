Allenamento Integrativo Personalizzato (AIP)

Programmazione dei carichi di lavoro in acqua e sala fitness, un ulteriore freccia al nostro arco

Una strutturata programmazione dei carichi di lavoro, permette ove previsto, la possibilità di ottenere un ALLENAMENTO INTEGRATIVO PERSONALIZZATO ( A.I.P. ), ovvero un ulteriore e mirato programma di allenamento, da eseguire all'interno della sala pesi , perfettamente bilanciato ed organizzato in base al lavoro già svolto o da svolgere in sala corsi, piscina ed in tutte quelle attività di gruppo dove si eseguono programmi di lavoro di tipo generale ( arti inferiori, superiori e tronco ).

Quante volte noi operatori di settore ci siamo sentiti fare domande del tipo:" ...oggi che lavori anche il petto? Perché lo ho appena fatto in sala pesi..!", quante volte clienti che possono trattenersi più tempo nei nostri centri, eseguono lavori "doppi"? ...Non sarebbe meglio ottimizzare al massimo il tempo a disposizione del cliente?... riuscire in questo significa ottenere di certo risultati migliori, quindi una fidelizzazione più solida perché basata sull'aspetto più importante del nostro lavoro, competenza e professionalità!

Certamente un progetto simile deve passare il favorevole consenso della direzione tecnica, che valutata la professionalità di tutti i componenti del suo staff (ivi compresa di chi presenta il progetto A.I.P.), non avrà problemi a smorzare qualsiasi forma di "gelosia di settore", che non può certo esistere, in un moderno club sportivo.

Una moderna struttura va vista come un'unica "sala" dove il nostro socio può spostarsi, permanere, in virtù di un solo scopo, ottenere i risultati sperati! Merito di uno staff intero e non solo del singolo istruttore.

Dando quindi per scontato che abbinando e variando tipologie di esercitazioni, carichi liberi, macchine isotoniche, lavori cardiovascolari, a corpo libero, tipi di contrazioni muscolari, velocità esecutive, tempi di recupero, carico gravitazionale (in acqua o a terra) etc. si possono ottenere risultati certamente migliori...

...POTREMMO proporre una integrazione di tre allenamenti settimanali, con cicli di allenamento mensili, che seguiranno ed integreranno le lezioni da noi programmate (vedi articolo sulla programmazione sala fitness).

La durata di ogni seduta di allenamento potrà essere di circa 30` (trenta minuti) e terrà conto oltre che degli obiettivi richiesti dal socio anche di eventuali patologie, traumi vizi posturali etc...

LE SCHEDE una volta consegnate, potranno essere liberamente eseguite all'interno della sala pesi in presenza dell'istruttore in servizio, con la possibilità di discutere i progressi ottenuti con il proprio trainer anche via E-mail.

Commercialmente parlando invece l'ALLENAMENTO INTEGRATIVO PERSONALIZZATO ha lo scopo di inserirsi tra un servizio da personal trainer ed una scheda allenante di sala pesi.

Sicuramente e decisamente piu` economico del servizioPERSONAL TRAINER per la sua diversa modalità di fruizione, MA per il personalizzato servizio richiesto non può essere incluso nel pacchetto base.

Tutto ciò a mio avviso potrebbe rappresentare un ulteriore strumento a nostra disposizione nel difficile compito della fidelizzazione dei nostri soci.