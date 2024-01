Allenamento in menopausa: come ottenere risultati migliori?

Scegliere la disciplina che si preferisce è fondamentale per rimanere motivate, così come capire come trarre il meglio dall'allenamento senza eccessi, in modo da incidere davvero sugli effetti collaterali della menopausa.

La menopausa segna la fine dell'età fertile in una donna e spesso determina una serie di conseguenze fisiche poco piacevoli come vampate di calore, ansia , osteoporosi , eventi cardiovascolari e perdita di muscoli e forza generale.

Iniziare lentamente

Non essersi mai allenate prima non è un buon motivo per rassegnarsi a una vita sedentaria. Da principianti però, è necessario non esagerare o pretendere troppo dal proprio corpo. Per questo, dopo aver avuto l'ok dal medico, è bene iniziare lentamente ad allenarsi, optando per sessioni brevi e dolci.

Le prime volte può essere sufficiente fare una camminata di 10 o 20 minuti due volte a settimana, da aumentare nel tempo, sia come durata sia come intensità. Più che puntare alla performance, per i principianti è importante costruire un'abitudine all'esercizio fisico e godersi l'attività. Questo farà la differenza anche in termini di motivazione e indurrà le persone a dedicarsi all'attività fisica con costanza, senza mollare alla prima difficoltà.