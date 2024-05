Allenamento in altura: come farlo e a cosa serve allenarsi per l'alta quota

L'allenamento in altitudine può essere simulato tramite l'uso di uno strumento (una sorta di tenda) per la simulazione dell'altitudine, una stanza adibita o un sistema ipossicatore basato su maschera, in cui la pressione barometrica viene mantenuta la stessa, ma il contenuto di ossigeno viene ridotto, riducendo così anche la pressione parziale dello stesso. Anche l'allenamento con ipoventilazione, che consiste nel ridurre la frequenza respiratoria durante l'esercizio, può imitare l'allenamento in quota, diminuendo significativamente l'ossigenazione del sangue e dei muscoli.

Alcuni atleti vivono permanentemente in alta quota, tornando al livello del mare solo per competere. L'unico problema è che il loro allenamento potrebbe risentirne a causa della minore disponibilità di ossigeno per gli allenamenti.

I sostenitori affermano che, in seguito all'allenamento in altitudine, quando gli atleti si cimenteranno nello sforzo a quote più basse, manterranno comunque una concentrazione più elevata di globuli rossi per 10-14 giorni, con ovvi vantaggi.

L' allenamento in altitudine è una pratica che prevede di allenarsi per un certo arco di tempo ad alta quota, preferibilmente oltre 2.400 metri sul livello del mare.

Come allenarsi in altura?

Gli atleti che desiderano ottenere un vantaggio prestativo per le gare di resistenza dovrebbero puntare ad altitudini superiori a 1.500 metri (5.000 piedi).

Esistono tuttavia diversi sistemi di allenamento in altura, che andremo a descrivere sotto.

Vivi in alto e allenati in basso

Per ottimizzare gli adattamenti e mantenere le prestazioni in allenamento è consigliabile il principio live-high, train-low.

Questa idea di allenamento prevede di vivere ad altitudini più elevate per sperimentare gli adattamenti fisiologici dell'alta quota, come l'aumento dei livelli di eritropoietina (EPO), l'aumento dei livelli di globuli rossi e della massima potenza aerobica (VO2 max), pur mantenendo la stessa intensità di esercizio durante l'allenamento a livello del mare.

Questo perché, a causa delle differenze ambientali in altitudine, gli allenamenti possono rimanere compromessi; tuttavia, fattori come la variabilità individuale, il tempo trascorso in alta quota e il tipo di programma di allenamento possono influenzare notevolmente i risultati.

Gli atleti che svolgono principalmente attività anaerobica non traggono necessariamente beneficio dall'allenamento in quota, poiché non fanno affidamento sull'ossigeno per la prestazione.

Sostare ad un'altitudine di 2.100–2.500 metri (6.900–8.200 piedi) e allenarsi a 1.250 metri (4.100 piedi) o meno è l'approccio ottimale per l'allenamento in quota. Sono zone ottimali per il live-high-train-low: Mammoth Lakes, California; Flagstaff, Arizona; e la Sierra Nevada, vicino a Granada, in Spagna.

L'allenamento in altitudine può aumentare la velocità media di percorrenza specifica, l'espressione di forza resistente generale, la resistenza aerobica generale e il recupero, mantenendo l'esposizione all'altitudine per un periodo di tempo significativo. Uno studio che utilizzava un'esposizione simulata in altitudine per 18 giorni, allenandosi però vicino al livello del mare, ha mostrato che i miglioramenti delle prestazioni erano ancora evidenti già in 15 giorni.

Gli oppositori dell'allenamento in quota sostengono che la concentrazione di globuli rossi di un atleta ritorna a livelli normali entro pochi giorni dal ritorno al livello del mare e che è impossibile allenarsi alla stessa intensità rispetto al livello del mare, riducendo l'effetto dell'allenamento e sprecando tempo a causa al mal di montagna.

L'allenamento in quota può produrre un rallentamento del recupero a causa dello stress ipossico.

L'esposizione a ipossia estrema ad altitudini superiori a 5.000 m (16.000 piedi) può portare a un notevole deterioramento del tessuto muscolare scheletrico. Cinque settimane a questa altitudine portano ad una perdita di volume muscolare dell'ordine del 10–15%.

Vivi in alto e allenati in alto

Nel regime live-high, training-high, l'atleta vive e si allena in altitudine.

Lo stimolo sul corpo è costante, perché l'atleta si trova continuamente in un ambiente ipossico.

Inizialmente, il VO2 max diminuisce notevolmente: di circa il 7% ogni 1000 m oltre il livello del mare.

Gli atleti non sono più in grado di metabolizzare lo stesso ossigeno rispetto a quanto farebbero al livello del mare. Il passo di allenamento dev'essere adeguato.

Sprint ripetuti in ipossia

Negli sprint ripetuti in ipossia (RSH), gli atleti corrono brevi sprint, inferiori a 30 secondi, il più velocemente possibile, dopo di che recuperano in in maniera incompleta ed in condizioni ipossiche. Il rapporto tra esercizio e tempo di riposo è inferiore a 1:4, il che significa che per ogni 30 secondi di sprint totale, ci sono meno di 120 secondi di riposo.

Confrontando l'RSH e gli sprint ripetuti in normossia (RSN), gli studi dimostrano che RSH ha migliorato il tempo di recupero e la potenza erogata. Gruppi RSH e RSN sono stati testati prima e dopo un periodo di allenamento di 4 settimane. Entrambi i gruppi hanno inizialmente completato 9-10 sprint prima dell'esaurimento totale. Dopo il periodo di allenamento di 4 settimane, il gruppo RSH è stato in grado di completare 13 sprint totali prima dell'esaurimento e il gruppo RSN ne ha completati solo 9.

I possibili vantaggi fisiologici dell'RSH includono la vasodilatazione compensatoria e la rigenerazione della fosfocreatina (PCr). I tessuti del corpo hanno la capacità di percepire l'ipossia e indurre vasodilatazione. Il flusso sanguigno più elevato aiuta i muscoli scheletrici a massimizzare l'apporto di ossigeno. Un livello maggiore di ri-sintesi della PCr aumenta la produzione di potenza muscolare durante le fasi iniziali dell'esercizio ad alta intensità (7-13 secondi circa).

L'RSH è ancora un metodo di allenamento relativamente nuovo e non è stato pienamente compreso.

Altitudine artificiale

I sistemi di simulazione dell'altitudine hanno dato origine a protocolli che non soffrono delle problematiche tra una migliore fisiologia dell'altitudine e possibile intensità degli allenamenti. Se necessario, tali sistemi di altitudine simulata possono essere utilizzati a ridosso della competizione.

In Finlandia, uno scienziato di nome Heikki Rusko ha progettato una "high-altitude house". L'aria all'interno della casa, che si trova al livello del mare, è a pressione normale ma modificata per avere una bassa concentrazione di ossigeno, circa il 15,3% (rispetto al 20,9% de livello del mare), che equivale all'incirca alla quantità di ossigeno disponibile alle quote normalmente scelte per l'allenamento. Gli atleti vivono e dormono in casa, ma svolgono l'allenamento all'esterno (a concentrazioni normali di ossigeno, ovvero 20,9%). I risultati di Rusko mostrano miglioramenti dei livelli di EPO e di globuli rossi.

L'altitudine artificiale può essere utilizzata anche per l'esercizio ipossico, nel quale gli atleti si allenano in un simulatore di altitudine che imita le condizioni dell'ambiente ad alta quota. Gli atleti sono in grado di eseguire gli allenamenti ad alta intensità a velocità più basse e quindi produrre meno stress sul sistema muscolo-scheletrico. Ciò è vantaggioso per un atleta che ha subito un infortunio muscoloscheletrico e non è in grado di applicare grandi quantità di stress durante l'esercizio che normalmente sarebbero necessarie per generare un allenamento cardiovascolare ad alta intensità. L'esposizione all'ipossia per il solo tempo dell'esercizio non è sufficiente a indurre cambiamenti nei parametri ematologici. Le concentrazioni di ematocrito ed emoglobina rimangono generalmente invariate. Esistono numerose aziende che forniscono sistemi di allenamento in quota.

Uno scienziato sudafricano di nome Neil Stacey ha proposto l'approccio opposto, utilizzando l'arricchimento di ossigeno per fornire un ambiente di allenamento con una pressione parziale di ossigeno addirittura superiore a quella del livello del mare. Questo metodo ha lo scopo di aumentare l'intensità dell'allenamento.