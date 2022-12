Con l'avanzare dell'età, il tono muscolare diminuisce ma facendo esercizio fisico regolare è possibile rallentare questo evento fisiologico.

Dopo i 50 anni gli allenamenti ad alto impatto, per quanto benefici, possono risultare dannosi per le articolazioni, e sarebbe quindi meglio dirigersi verso altre attività.

Particolarmente consigliata, la ginnastica in acqua, che rientra nella categoria delle attività a basso impatto grazie all'acqua che consente di sorreggere ma, al contempo, opporre resistenza ai movimento rendendo l'allenamento intenso ma non pericoloso.

Di seguito gli esercizi più indicati per comporre una routine fitness adatta agli over 50, da far precedere però da un riscaldamento adeguato.