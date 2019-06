Allenamento home fitness per la definizione

L'aspetto più importante per raggiungere una buona definizione è senza dubbio la dieta. Tuttavia, essa va strutturata anche in base all'allenamento scelto; per questo motivo, prima di scegliere apporto calorico, ripartizione dei macronutrienti e numero dei pasti, è senza dubbio doveroso stabilire come e quanto allenarsi.

Anche senza cambiare sistema di allenamento, mantenendo quindi la stessa tabella usata per l'ipertrofia, ma riducendo le calorie della dieta, è possibile ottenere la definizione muscolare. Tuttavia le prestazioni si riducono e la tollerabilità del workout diminuisce – se, in fase di ipertrofia, l'allenamento fosse duro come dovrebbe. Per questo in molti preferiscono modificare la scheda, talvolta cambiando esercizi oppure metodo di allenamento, aumentando il numero di serie e ripetizioni, riducendo i recuperi o solamente inserendo dell'attività aerobica a bassa intensità. Tutto questo può essere fatto in palestra tanto quanto in home fitness; anzi, in certi casi allenarsi per la definizione tra le mura domestiche risulta addirittura più semplice.

Sono in parecchi a reputare che un buon allenamento possa essere svolto solo in palestra. Non è così, soprattutto quando l'obbiettivo è la definizione. Ovviamente una superiore disponibilità di attrezzi e macchine non può che giovare alla programmazione e alla pianificazione; d'altro canto, spesso tutta questa disponibilità risulta fuorviante. Potremmo affermare con certezza che non è l'attrezzatura a fare il fisico, ma l'impegno e la dedizione che si mettono nel perseguire i propri obbiettivi. È sufficiente disporre di una buona panca multifunzione, manubri, bilancieri e dischi. Per l'attività aerobica, qualora non si disponesse di una macchina fitness, possono svolgere la stessa mansione il salto della corda, la bici e la corsa all'aperto.

Sarebbe leggermente diverso se parlassimo di allenamento per l'ipertrofia, e ancor più per la forza pura, in quanto – soprattutto chi ha necessità di lavorare con carichi elevati – raramente all'interno di un'abitazione è possibile allestire un vero e proprio centro fitness. Si pensi soltanto a quali condizioni potrebbero servire per eseguire un 5x5 di stacchi, oppure per allestire una grossa "cable".

D'altro canto, l'allenamento per la definizione è, tutto sommato, abbastanza promiscuo; una sorta di compromesso. Bisognerebbe infatti modellare la tabella togliendo serie agli esercizi di ipertrofia per inserirne altri diversi, oppure vere e proprie stazioni di attività puramente aerobica. A tal proposito, rammentiamo che non è strettamente necessario avere a disposizione tapis roulant professionali, spin bike, stepper ed ellittiche. Si possono ottenere gli stessi risultati saltando la corda, facendo ginnastica aerobica a corpo libero, andando a correre o facendo un giro in bicicletta.

Le strategie di allenamento per la definizione sono infinite. Diciamo che gli aspetti fondamentali sono soprattutto due:

Instaurare un bilancio calorico negativo ma non troppo – si veda il prossimo paragrafo Non abbandonare l'allenamento con i pesi, integrarlo con esercizi di resistenza breve o esecuzioni di attività aerobica, ma sempre in maniera ponderata.

Numero di esercizi e/o serie del programma di ipertrofia andrebbero diminuiti in maniera proporzionale a ciò che dovrebbe essere aggiunto. Ricordiamo che il carico allenante non può aumentare significativamente, piuttosto dovrebbe rimanere costante o diminuire leggermente – non dimentichiamo che si è in presenza di dieta ipocalorica. Il carico è composto dal volume, dalla densità e dall'intensità. Il volume, se da una parte togliamo e dall'altra integriamo, rimane più o meno immutato. Diverso è se si sceglie di dedicare intere giornate all'attività aerobica; in tal caso, il volume aumenterebbe. La densità degli allenamenti, soprattutto nel caso in cui si scelga di cimentarsi in circuit training, aumenta e non di poco – poiché i recuperi vengono eliminati o tagliati drasticamente. Come diretta conseguenza però, eccezion fatta per il tempo dedicato al mantenimento dell'ipertrofia, l'intensità va diminuita. Non si possono eseguire le serie a cedimento, poiché facendo questo si impedirebbe di proseguire l'allenamento per il tempo e per il numero di allenamenti necessari.

Gli esercizi necessari per una tabella di definizione che possono essere svolti comodamente in home fitness sono i seguenti:

Facciamo ora un breve esempio di come una tabella per l'ipertrofia può gradualmente evolvere in una scheda per la definizione muscolare home fitness.