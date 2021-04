Allenamento glutei con manubri: esercizi e benefici

I manubri sono molto utilizzati per allenare la parte superiore del corpo, mentre per quella inferiore vengono presi in considerazione con minor frequenza, nonostante siano estremamente adatti anche a questo scopo perché intensificano gli esercizi di tonificazione, accentuandone i risultati.

Plié squat Partendo da posizione eretta, tenere un manubrio per ciascuna mano e portarli all'altezza delle spalle.

Allargare leggermente le gambe ruotando l'anca.

Puntare i piedi verso l'esterno e abbassarsi, spingendo sulle ginocchia e assumendo la posizione tipica di uno squat.

Tenere la schiena dritta, facendo attenzione a non lasciarsi trascinare in avanti dai pesi.

Una volta raggiunta la posizione più vicina al pavimento possibile, mantenerla per un secondo e spingere con i glutei per tornare a quella iniziale. A cosa serve Questo esercizio si chiama così perché alla partenza mima la postura omonima tipica della danza classica. Oltre ad allenare i muscoli dei glutei, migliora la mobilità dell'anca e allunga la parte interna della coscia.

Split Squat Da posizione eretta, tenere un manubrio in ciascuna mano con le braccia lungo i fianchi, e posizionarsi di fronte a una panca, un divano, una sedia o qualsiasi tipo di appoggio robusto.

Allungare un piede dietro di sé, lasciando che la parte anteriore si appoggi sul sostegno scelto.

Regolare la giusta distanza in modo che l'altro piede riesca a rimanere saldamente fisso sul pavimento.

Abbassare il ginocchio posteriore verso il suolo e con esso i fianchi.

Mentre si compie questo movimento ci si può piegare leggermente in avanti, senza però lasciare che il petto si sbilanci troppo.

Arrivare più in basso possibile con il ginocchio, fermarsi per un secondo e tornare in piedi. A cosa serve Questo esercizio, oltre a tonificare i glutei, rafforza i quadricipiti e brucia i grassi. Se si avverte difficoltà nel mantenere l'equilibrio, si può usare un solo manubrio e con la mano libera appoggiarsi a un muro o un supporto vicino.

Affondo laterale Da posizione eretta, tenere un manubrio per ogni mano e stendere le braccia lungo i fianchi.

Fare un passo largo di lato, abbassando i fianchi fino ad assumere una postura tozza.

In questa posizione, il ginocchio corrispondente al lato verso cui si è compiuto il passo dovrebbe essere piegato e la gamba opposta stesa.

Tenere le braccia protese verso il basso e lasciare che i manubri incornicino il ginocchio piegato.

Dopo aver raggiunto il punto più basso possibile, fare forza sulla gamba piegata e tornare in piedi.

L'affondo laterale lavora in varie parti dei glutei e su diversi piani, migliorando forza, mobilità e flessibilità. A cosa serve Questo esercizio, oltre ai glutei, allena i muscoli degli arti inferiori. Compiendolo non è necessario accovacciarsi molto in basso, mentre lo è di più riuscire a muoversi lateralmente. Anche in questo caso però la regola è non forzare il movimento ma cercare di migliorarlo con il passare del tempo.

Stacco da terra in equilibrio Da posizione eretta tenere un manubrio per ogni mano e stendere le braccia lungo i fianchi.

Fare un passo indietro di circa 20 centimetri e appoggiarsi sulla pianta di quel piede, sollevando il tallone.

Fare forza sui fianchi, piegare leggermente le ginocchia e abbassarsi verso il pavimento, mantenendo la schiena dritta.

Tenere i manubri vicino alla gamba anteriore e mantenere il core e la parte centrale della schiena in trazione.

Spingere sul pavimento per stare in piedi ed estendere i fianchi vero l'alto, senza inarcare la parte bassa della schiena. A cosa serve Questo esercizio è una variante dello stacco con una gamba sola ed è particolarmente indicato in caso non si riesca a mantenere l'equilibrio nella prima versione. Lavora su glutei e muscoli posteriori della coscia.