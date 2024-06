Allenamento funzionale: cosa c’è di vero?

Specificità dell’allenamento funzionale

La funzionalità è quindi spesso altamente specifica, anche se molte condizioni richiedono interventi simili.

Non è un caso infatti che l'allenamento funzionale ponga l'accento sul core e sulla stabilità. È a causa di questa rilevanza statistica che molti equivocano il concetto di allenamento funzionale.

Ciò che è funzionale per un impiegato non lo è necessariamente per un lanciatore del peso e viceversa.

Peraltro, anche in questo caso entra in gioco la soggettività. Ergo, non tutti gli impiegati necessitano di migliorare il tono delle spalle posteriori e dell'alta schiena, e non tuti i lanciatori del peso richiedono un incremento della flessibilità del grand dorsale, della mobilità vertebrale e un potenziamento della cintura addominale.

L’allenamento funzionale non è il gesto gara

Per contro, la funzionalità non va confusa con il "gesto gara". Questo, per un non sportivo, va considerato come uno o più movimenti lavorativi o della routine quotidiana.

Il gesto gara, nell'atletica, occupa la quasi totalità dell'allenamento solo nel pre-gara (seppur in alcune discipline, come ad esempio il nuoto, abbia un ruolo maggioritario anche per il resto dell'anno).

Nel pregresso invece, assumono un ruolo determinante la preparazione generale, speciale e specifica.

L'allenamento funzionale ha più a che fare con queste ultime due (speciale e specifica), perché si differenzia dal gesto gara e dal potenziamento generale, ma al tempo stesso enfatizza alcune caratteristiche dello stesso che indirettamente faranno crescere la performance.

Detta così la faccenda sembra piuttosto elementare, ma non lo è affatto. Questo per due ragioni.

La prima è che alcuni problemi o disagi trovano radici in zone molto lontane dal punto critico;

L'impiegato esegue per lo più il movimento di battere le dita sulla tastiera del computer o scrivere sull'agenda o fare fotocopie, ma il suo allenamento funzionale non prevederà certo una riproduzione congruente al gesto in essere – anche perché, solitamente, queste figure professionali devono risolvere problemi fisici legati a debolezze che non interessano gli arti superiori.

La seconda è che, dal punto di vista antropometrico, siamo tutti diversi e differente sarà l'intervento di correzione funzionale.

Un centometrista allena la forza degli arti inferiori in maniera generale facendo esercizi di resistance training come lo squat, e in maniera speciale e specifica eseguendo delle ripetute in salita, balzi, sprint con traino ecc.

Tuttavia, la carenza muscolare dell'atleta (non necessariamente di forza pura, ma anche di viscosità muscolare) può interessare il tricipite della sura, così come il quadricipite, i flessori della coscia o della gamba, l'ileopsoas ecc.

Ecco perché l'allenamento funzionale non può essere chiamato diversamente o rimpiazzato da altre metodiche, anche se spesso queste routine vengono (inconsapevolmente?) inserite nella preparazione atletica senza però essere definite come tali.

Diverso è per i sedentari o per i non atleti, che sempre più spesso cercano corsi fitness di allenamento funzionale o presunti tali (ad esempio crossfit) per migliorare la propria "funzionalità globale".

Ma cosa sarebbe questa funzionalità globale?