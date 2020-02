A cura del dottor Dario Mirra

Il mondo delle palestre e del fitness in generale, specie nell'era moderna, si è visto inondare e quasi distruggere nella sua professionalità dalla miriade di novità che ogni giorno venivano fuori dalla mente di qualche genio, preparatore fisico, laureato in scienze motorie, oppure da semplici clown di sala, per cercare di dare novità, freschezza e una buona dose di fumo negli occhi ai clienti dei diversi centri, che abbagliati dalla luce di qualche nuovo corso, metodo, alchimia ecc... avrebbero potuto trovare una nuova gioia, ormai perduta negli anni, nel frequentare corsi prestampati, il mitico 4x10, o nel dover semplicemente applicare metodi propinati da magici personal trainer, aventi come bagaglio di conoscenza ed esperienza due anni di sala attrezzi, un corso di un fine settimana della federazione "FRTIEOPV" ed un bel fisico muscoloso e asciutto.

Quindi, in una tale anarchia il Functional Training ha corso il rischio di perdersi tra le diverse tendenze e mode che ogni giorno saltano fuori.

Introduzione Si può affermare che il Functional Training è fisiologia!

Consiste semplicemente nel somministrare al corpo stressors che vadano ad incrementare i diversi parametri fisiologici, non colpendo il sistema da un unico "lato", ma facendo arrivare orde di stimoli a cascata.

Quindi, in tale contesto, ben vengano metodi che usino principi propri del Body Building, del Weightlifting, kettlebell, atletica, ecc... lo stimolo in tal senso deve essere teso ad aumentare tutti i parametri da un punto di vista estetico, salutistico e funzionale.

A chi non è mai capitato di vedere mostri di ipertrofia che non riuscivano neanche a fare una trazione alla sbarra?

Nuotatori che avevano un massimale di squat equivalente al peso di un litro d'acqua?

A Runners che avevano la stessa coordinazione di un atleta della forchetta?

O di qualche persona dedita ai sovraccarichi che non riusciva neanche a piegarsi in avanti per toccare con i palmi delle mani le proprie tibie?