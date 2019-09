Esistono delle caratteristiche legate al biotipo ginoide e ai suoi sottotipi che potrebbero richiedere una leggera diversificazione dell'allenamento tra vari soggetti femminili.

Il biotipo femminile, detto ginoide, ha caratteristiche diverse rispetto a quello maschile o androide; ciò implica che anche l'allenamento debba assecondare tale condizione – se necessario. Sia chiaro, la maggior parte delle donne che si allena come un uomo ottiene, in proporzione, quasi gli stessi risultati. D'altro canto non si può negare che esistano delle differenze di base soprattutto ormonale.

Le donne hanno in circolo più estrogeni e meno testosterone. Ne consegue una minor attitudine all'anabolismo muscolare e una maggior distribuzione dell'adipe sulle zone di fianchi, glutei e cosce, dove si accumula in media il 54% del grasso totale (conformazione a pera, circa da L4-L5 in giù). Si osserva poi una proporzione ossea a favore del bacino rispetto alle spalle. È più spiccata la tendenza alla ritenzione idrica negli arti inferiori – anche se è ragionevole credere che questa dipenda da una compromissione del circolo sanguigno (di base responsabile di cellulite e varici). Risulta inferiore l'attitudine al dimagrimento, che si associa a una massa grassa normalmente più elevata, quasi doppia rispetto all'uomo, anche dovuta alla maggior presenza di grasso essenziale. Alcuni sostengono che le femmine abbiano globalmente un metabolismo glucidico meno efficacie, o che siano più predisposte alle complicazioni dello stesso – come l'insulino resistenza, non a caso correlata alla sindrome dell'ovaio policistico.

Alcuni studi sul biotipo ginoide hanno consentito di identificarne addirittura quattro sottotipi. Si tratta comunque di una classificazione non accreditata e poco considerata:

Ginoide capillare o venoso: ipolipolitico circolatorio capillare o venoso

Ginoide arterioso: ipolipolitico circolatorio arterioso

Ginoide misto: ipolipolitico circolatorio capillare e arterioso

Ginoide ormonale: ipolipolitico ormonale complicato.

Il termine "ipolipolitico" sta ad indicare una evidente resistenza al dimagrimento, dovuta all'insufficienza del circolo specifico. Questo ha una base di verità, perché è proprio attraverso il circolo che gli acidi grassi vengono trasportati. L'allenamento dimagrante deve parte della sua efficacia all'irrorazione sanguigna. Tuttavia, la fase di capillarizzazione e di dimagrimento non sono la stessa cosa; la prima è incentrata sul miglioramento del flusso, che poi darà maggior efficacia al protocollo lipolitico seguente.

Soffermiamoci quindi su quelli che "dovrebbero" costituire i due sottotipi più frequenti: venoso e arterioso. Come riportato in tabella sotto, questi due possono mostrare alcuni aspetti, caratteristiche o predisposizioni differenti (Tabella 1):