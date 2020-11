Nella terza fase del ciclo, quella ovulatoria, vi è un picco ormonale che contribuisce alla capacità del sangue di saturare l'emoglobina (necessaria per il trasporto dell'ossigeno). In questa fase saranno quindi indicate le attività di tipo aerobico come danza, zumba, corsa, nuoto, spinning, o allenamenti di tipo H.I.I.T.

La quarta fase del ciclo, quella luteinica, è anch'essa caratterizzata da ottimi livelli ormonali, i quali aumentano la forza e la concentrazione. Idonee per questa fase di massima prestanza, dunque, sono le attività più o meno intense come workout in sala pesi oppure allenamenti di tipo H.I.I.T.

Durante la fase pre-mestruale sono da preferire le attività leggere, come durante la comparsa del mestruo, soprattutto la pratica di yoga, meditazione e pilates che aiutano nel ritrovamento dell'equilibrio emotivo.