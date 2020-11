Fascia di resistenza: come funziona

Allenarsi con la fascia di resistenza è pratico e conveniente rispetto allo stesso esercizio svolto con un set di manubri. Le fasce sono trasportabili facilmente, si possono utilizzare tranquillamente in ambiente domestico, seguendo tutorial online, e si riescono a reperire in ogni store di articoli per lo sport.

Molti praticano sessioni di allenamento con questo tipo di strumento altamente efficace che consente di far lavorare tutti i principali gruppi muscolari. Uno dei vantaggi unici dell'utilizzo di questa particolare fascia è che la resistenza aumenta man mano che la fascia si allunga, rendendo l'allenamento impegnativo ma completo.

Durante i workout è fondamentale non commenttere errori ed utilizzare la fascia di resistenza nel modo corretto, per evitare di rendere le sessioni meno efficaci o, addirittura, dannose. Lo scopo delle bande elastiche per il fitness è quello di allenare tutte le fasce muscolari senza sovraccaricare la colonna vertebrale e le articolazioni con macchinari o bilancieri.

Questo, però, non significa essere esenti da rischi: esagerare con la tensione e con la resistenza non solo potrebbe mettere a rischio contrattura i muscoli, ma anche causare incidenti come dolorosi strappi.

Come scegliere la fascia di resistenza

La fascia di resistenza non è altro che una striscia di gomma da sistemare in posizioni diverse, per esempio sotto i piedi, per tirare e fare esercizio sfruttando la resistenza, sotto i glutei, alle caviglie.

Nel caso degli elastici per il fitness più professionali, insieme alla fascia elastica si trovano anche dei manubri, per aumentare la comodità e l'efficacia dell'esercizio, da inserire nelle mani o nei piedi. Per scegliere correttamente la fascia elastica adatta all'allenamento che si sta per avviare, è necessario valutare la tipologia di utilizzo.

Chi ha appena approcciato l'allenamento con la fascia di resistenza potrà optare per le bande elastiche non circolari e senza manubri: si utilizzano con le mani e si può calibrare la forza a seconda della distensione che si andrà ad esercitare. Successivamente si potrà passare agli elastici per il fitness dotati di manubri.

Le fasce di resistenza possono essere acquistate singolarmente o in kit. Si trovano in commercio di diverse colorazioni: ogni colore indica un livello di resistenza. I colori più chiari solitamente indicano una resistenza bassa, da resistenze pari a 1,5 chili o 3 chili; più sono scuri più la resistenza aumenta. La scala di colori-resistenza è: giallo, rosa, verde, blu, rosso e nero.