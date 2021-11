Allenamento in Estate: come mantenersi Freschi quando si fanno esercizi al Caldo

Quando ci si allena all'aperto in piena estate, ci si affatica più velocemente del solito. Anche una routine leggera e facile in un giorno di recupero potrebbe sembrare estenuante quando fa caldo. Questo perché il corpo sta lavorando duramente e in maniera doppia. Non solo deve pompare sangue ai muscoli attivi, ma anche alla pelle per mantenere la persona fresca. Ascoltare, quindi, il proprio corpo e capire quando è il momento di rilassarsi un po'.

All'inizio abbassare l'intensità della propria routine fitness fino a quando il corpo si adatta al calore. Per esempio, se normalmente si corre, rallentare il ritmo, accorciare la distanza e fare frequenti pause per bere. Man mano che si adegua al clima, il corpo diventerà più resistente e, gradualmente, si sarà in grado di aumentare l'intensità dell'allenamento. Potrebbero volerci una o due settimane prima di poter spingere al livello successivo in sicurezza. Quindi, dare tempo al proprio corpo. Chi va piano va sano e va lontano.