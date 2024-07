Allenamento ed esercizi in sala pesi: quali scegliere e come inserirli nella tabella

Nella strutturazione di una tabella finalizzata all'allenamento della forza e dell'ipertrofia, quindi idonea alla ricomposizione corporea ma anche ad un miglioramento funzionale (non parleremo di powerlifting), esistono dei criteri di base con i quali stabilire "quali" esercizi, "l'ordine" disposizione e in che modo gestirli dal punto di vista dei parametri allenanti. In questo breve articolo cercheremo di offrire delle nozioni di base, in modo da dare "un'infarinatura" generale su un'argomento tanto popolare quanto influenzato dalle correnti di pensiero oltre che dalle teorie modaiole. Shutterstock

Quanto posso allenarmi? In questa breve trattazione salteremo a piedi pari l'intera "pappardella" della programmazione; cercheremo di "farla più semplice e pratica possibile". E' prima di tutto doveroso domandarsi "Quante volte posso allenarmi? Per quanto tempo". Infatti, nonostante il numero delle sessioni per microciclo sia, dal punto di vista tecnico, un parametro allenante secondario, è di primaria importanza per quanto riguarda l'aspetto "pratico". In liea di massima: due volte sono poche o appena sufficienti, tre o quatto vanno più che bene, dalle cinque in su è meglio fare attenzione a non esagerare - sul piano psicologico, potrebbero diventare addirittura controproducenti. La durata può variare sensibilmente, da 40 a 80 minuti - escludendo riscaldamento, defaticamento, flessibilità e mobilità. La media è di circa un'oretta.

Primo obbiettivo: non farsi male! Esatto, il primo obbiettivo dell'allenamento è di prestare attenzione alla propria salute. Se è vero che l'esercizio fisico fa bene, è altrettanto vero che commettendo degli errori aumentano le probabilità di infortunio. Quindi, prima di allenarsi: eseguire una visita medico sportiva; farsi "valutare" sul piano funzionale, per identificare eventuali problematiche posturali, o anche solo carenze, lacune o limitazioni, che richiederebbero specifici accorgimenti nella scelta degli esercizi. In linea di massima, ricordiamoci sempre che sperimentando dolore durante un esercizio, o lamentando fastidi articolari o ai tendini nei giorni seguenti (non stiamo parlando di indolenzimenti muscolari), di sicuro stiamo commettendo un errore ed è imperativo porvi rimedio . Nelle prossime righe escluderemo quindi le necessità particolari o speciali, e fingeremo di avere i presupposti di un organismo perfettamente sano e funzionale.

Cosa allenare e perché Può sembrare una domanda stupida, ma non lo è affatto! La maggior parte si avvicina alla sala pesi - che, di fatto, altro non è che bodybuilding - con obbiettivi estetici e, talvolta, molto "precisi". Di solito, gli uomini mirano ad allargare le spalle, ispessire il petto, aumentare la circonferenza delle braccia e far comparire la tartaruga addominale. In genere, le donne puntano ad arrotondare il sedere, affusolare le gambe (senza renderle troppo "mascoline") ed appiattire il ventre. Entrambi hanno quasi sempre anche il desiderio di dimagrire. Ciò fa sì che entrambi i sessi tendano a commettere un errore madornale: escludere o limitare sensibilmente uno o più gruppi muscolari . Allenare solo una parte del corpo, o creare una prevalenza estremizzata può - eccezion fatta per i casi di reale necessità ortopedica - dare origine a: indesiderati scompensi funzionali ;

; condizionamento incompleto nella costruzione di forza ;

; proporzioni opinabili, sul piano estetico. Senza contare che un allenamento incompleto può contare su un minore flusso di ormoni anabolici, soprattutto quando la parte esclusa sono gli arti inferiori.

Quante volte allenare un muscolo? All'interno di un microciclo (giro completo di tutte le sessioni programmate) della durata di una settimana o giù di lì (5-10 gg), ogni muscolo può essere allenato una o più volte. La scelta di monofrequenza o multifrequenza dipende dall'anzianità di allenamento. Un neofita può toccare ogni muscolo anche solo una volta, mentre un soggetto avanzato, con una sola sessione, presto non otterrà più alcun risultato. Le soluzioni statisticamente più efficaci sono: multifrequenza a due volte per microciclo per ogni gruppo muscolare (carico allenante identico tra le due sessioni, o quasi, tipo 60% + 40%);

