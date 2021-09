Allenamento Eclettico: Cos'è e a Cosa Serve

In Cosa Consiste

In cosa consiste l'allenamento eclettico?

La struttura dell'allenamento eclettico è piuttosto lineare e, per ogni gruppo muscolare, consiste nel selezionare un esercizio "principale" nel quale concentrarsi sulla progressione del carico, al quale associare un certo numero di esercizi "di supporto" da alternare tra loro.

Per l'esercizio "principale" si potrebbero ad esempio eseguire 5 serie (set) a ripetizioni (rep) costanti e con carichi crescenti ; in pratica, l'obiettivo sarà quello di riuscire a fare 6 rep nell'ultima serie.

Le set che precedono l'ultima sono però di "preparazione / riscaldamento", quindi non troppo pesanti. Ad esempio, se nell'ultima set dell'esercizio si dovranno eseguire 6 rep con 100 kg, si procederà nella seguente maniera:

Prima set: 6 rep con 60 Kg

Seconda set: 6 rep con 70 Kg

Terza set: 6 rep con 80 Kg

Quarta set: 6 rep con 90 Kg

Quinta set: 6 rep con 100 Kg.

L'ultima set funge da "prova del nove"; quindi, se rimanessero delle rep di riserva, sarebbe bene proseguire fino al cedimento. In tal caso, nell'allenamento seguente si aggiorneranno i carichi aumentandoli.

Come anticipato, all'esercizio "principale" seguiranno degli esercizi "di supporto" via via diversi, in cui andranno di volta in volta variate anche le rep e le tecniche di intensità da adottare.