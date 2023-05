Allenamento di 20 minuti con ellittica per principianti

È sempre un buon momento per iniziare a fare attività fisica , anche se si è stati sedentari per gran parte della propria vita o si arriva da un lungo periodo di inattività. Da dove iniziare? Una valida alternativa alla classica camminata è l' ellittica perché essendo un'attività a basso impatto, non sottopone a stress eccessivi muscoli e articolazioni . Si può impostare un allenamento di 20 minuti ottimo per i principianti .

La trasmissione è unica, mossa sinergicamente dalle pedane e dai bracci. Questo macchinario è dotato di una console elettronica che permette di impostare alcuni parametri, come la velocità, la resistenza , i giri al minuto, il tempo, l'inclinazione e così via.

L'ellittica è un macchinario per il fitness indoor abbastanza semplice nell'esecuzione, che simula i movimenti dello sci di fondo e che costituisce un'alternativa a cyclette , tapis roulant , step e così via. È composta da due pedane sulle quali vanno appoggiati i piedi , che devono compiere un movimento "ellittico" alternato, e da due bracci superiori, che possono avere una parte fissa e una mobile, per poter muovere in modo alternato anche le braccia.

Se poi si adottano alcuni trucchi , per esempio se si utilizzano le maniglie mobili invece di quelle fisse per coinvolgere in modo attivo le braccia, si possono ottenere anche benefici aggiuntivi.

L'allenamento con l'ellittica è ottimo per i principianti perché non richiede grandi abilità, è semplice da imparare e praticare e non espone a grandi rischi articolazioni, muscoli e ossa , essendo a basso impatto. Questo non significa che sia meno efficace di altri tipi di attività, anzi: anche un workout a basso impatto può essere allenante e dare i risultati sperati.

Come allenarsi

Chi si approccia per la prima volta all'attività fisica o la riprende dopo un lungo stop non deve mai esagerare: questa regola ovviamente vale anche per l'allenamento con ellittica. L'ideale è iniziare in maniera soft per poi aumentare progressivamente intensità, ritmo e tempi. Per l'allenamento adatto ai principianti proposto di seguito basterà regolare resistenza e giri al minuto.

Prima di salire sul macchinario e iniziare ad allenarsi è sempre bene eseguire qualche esercizio di stretching preparatorio, per esempio camminando per qualche minuto, eseguendo qualche rotazione delle braccia e delle gambe, facendo qualche flessione del busto in avanti e lateralmente, afferrando un piede alla volta e portandolo ai glutei.

Una volta saliti sull'attrezzo, riscaldarsi a ritmo lento per qualche minuto, per preparare i muscoli all'esercizio vero e proprio e risvegliarne l'agilità.

Al termine non interrompere bruscamente l'attività: fare un periodo di defaticamento a ritmo lento per permettere al cuore di adeguarsi alla riduzione della domanda e alla frequenza cardiaca di rallentare. Dopo il defaticamento, ripetere gli esercizi iniziali di stretching per decontrare e rilassare i muscoli.