La spalla è una delle articolazioni più flessibili e mobili dell'organismo, in grado di compiere tanti movimenti diversi; tuttavia è anche una delle parti del corpo più delicate e instabili . Ecco perché sarebbe importante rafforzarla e allenarla con esercizi specifici, in grado di aumentarne la mobilità, proteggerla da traumi e infortuni e al tempo stesso di scolpire i muscoli che la stabilizzano e che contribuiscono anche a dare una forma più definita e attraente alla schiena. Non è necessario dedicare troppo tempo a questa operazione: è sufficiente un allenamento di 15 minuti .

Quali esercizi fare

Gli esercizi specifici per la mobilità delle spalle sono utili sia per allenare in modo mirato questa parte sia per riscaldarla prima di dedicarsi a una routine fitness di altro tipo, come un workout total body o un workout per la parte superiore del corpo. Ecco un allenamento di 15 minuti per la mobilità delle spalle particolarmente efficace. Avere una migliore mobilità della spalla aiuta a ottimizzarne la funzionalità anche al di fuori della palestra, rendendo più facili i movimenti e i gesti quotidiani, come riuscire a prendere un oggetto riposto in uno scaffale alto.

Guarda il video