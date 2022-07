L’allenamento dell’estate è il pilates combinato alla camminata

In estate fare sport non è sempre semplice perché le alte temperature scoraggiano molte persone.

Inoltre, non tutte le attività si prestano ad essere svolte in questa stagione, come quelle particolarmente intense all'aperto. Per chi non vuole rinunciare a un po' di movimento nemmeno nei mesi più caldi però, sembra esistere la combinazione perfetta, ovvero quella composta da pilates e camminata, entrambe discipline a basso impatto. A sostenerlo sono diversi esperti che a loro volta hanno alimentato una tendenza sempre più in voga anche tra molti volti noti.

Perché scegliere una disciplina a basso impatto A rendere la combinazione pilates più camminata vincente è prima di tutto il fatto che si tratti di discipline a basso impatto e quindi adatte praticamente a tutti ad ogni età, anche alle persone poco allenate, reduci da un infortunio o che si stanno riprendendo da un intervento e puntano a rimettere in movimento il corpo dolcemente. Gli allenamenti a basso impatto, infatti, non mettono sotto pressione le articolazioni e non stressano eccessivamente i muscoli, pur essendo molto efficaci. Sia il pilates sia la camminata rientrano in questa categoria e anche svolgerli singolarmente ovviamente genera notevoli benefici. Tuttavia, camminare una ventina di minuti al giorno almeno tre volte a settimana e far seguire a questa pratica alcuni minuti di pilates è in grado di amplificare gli effetti positivi di entrambi.

Benefici della camminata L'allenamento dell'estate è basato sulla fusione di pilates e camminata, che promette risultati di alto livello senza tuttavia sottoporre il corpo a sforzi eccessivi. La camminata è un'attività cardio spesso snobbata ma che genera grandi benefici, soprattutto se portata avanti con costanza e a ritmo leggermente più sostenuto del solito. A differenza della corsa, infatti, non sottopone le ginocchia a stress ma può portare a benefici molto simili. Inoltre, a renderla estremamente accessibile anche il fatto che, eccezion fatta per un completo sportivo in linea con le condizioni meteo nelle quali si effettua l'allenamento, e scarpe idonee, non necessiti di alcun tipo di attrezzatura. Senza contare che non sia necessario alcun allenamento specifico precedente, per darsi alla camminata basta semplicemente iniziare, anche a passo lento, aumentando il ritmo con il passare del tempo. Oltre ai benefici fisici legati alla pratica di una disciplina cardio a basso impatto, la camminata assicura moltissime conseguenze positive anche per quanto riguarda la salute mentale. Aggiungerla alla propria routine, infatti, consente di liberare la mente dalle incombenze quotidiane, abbassare lo stress e sentirsi più felici, tutte condizioni rese possibili dal rilascio delle endorfine che avviene camminando, e amplificate ulteriormente se la camminata si svolge in mezzo alla natura, visto che anche un paesaggio piacevole alla vista è in grado di scacciare pensieri negativi. Le stesse sensazioni positive si possono ottenere tramite il pilates, che proprio perché vanta molti punti in comune con la camminata è il partner perfetto di quest'ultima per chi vuole svolgere un allenamento completo. La condizione fondamentale però è che entrambe siano approcciate con la massima concentrazione, in modo da dare alla parte meditativa di queste due discipline l'opportunità di prendere il sopravvento e guidare i benefici.