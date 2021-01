Allenamento con la Corda: Programmi e Benefici

La corda è un attrezzo molto utile per allenarsi perché, oltre a far perdere peso, consente di tonificare la parte inferiore del corpo.

Un studio condotto da Weight Watchers classifica il salto della corda come una delle attività fisiche maggiormente in grado di bruciare calorie, tanto che il dispendio, in 15 minuti di allenamento, sarebbe pari a 200.