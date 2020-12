Inizialmente pensato per permettere agli atleti professionisti di allenarsi durante l' inverno , è poi entrato di diritto tra gli attrezzi da palestra più consigliati dai personal trainer , perché in grado di garantire numerosi benefici.

Il vogatore è uno strumento che simula in tutto e per tutto i movimenti del canottaggio .

I benefici di un allenamento con il vogatore

Sottovalutare le possibilità del vogatore, tuttavia, è sbagliato, perché si tratta di un attrezzo che offre un allenamento tonificante total body.

Secondo l'American Fitness Professionals Association, infatti, un movimento che simuli il canottaggio sviluppa per il 65-75% i muscoli delle gambe e per il 25-35% quelli della parte superiore del corpo.

Inoltre, sviluppa anche la parte superiore della schiena, gli addominali e gli obliqui e rafforza quadricipiti, polpacci e glutei.

Ideale anche per perdere peso

Ma usare il vogatore significa anche effettuare un allenamento cardio.

Lo sforzo necessario, infatti, genera un aumento della frequenza cardiaca e un maggior consumo di energia, che comporta una notevole quantità di grassi bruciati e la conseguente perdita di peso.

Nello specifico trenta minuti di allenamento con il vogatore farebbe bruciare fino a 377 calorie.

Allenandosi con costanza si migliorano anche resistenza fisica e sistemi respiratorio e cardiocircolatorio.

Inoltre, grazie ai suoi movimenti fluidi, sviluppa la coordinazione motoria.

È accessibile

Il vogatore è adatto anche per i neofiti del fitness perché il livello di difficoltà può essere impostato in base a quello della preparazione fisica di ognuno.

Questo tipo di sport è anche sicuro per le persone non vedenti o ipovedenti. Lo ha dimostrato uno studio del 2015 condotto su persone con problemi di vista che, remando 5 giorni a settimana per 6 settimane, hanno ridotto la percentuale di grasso corporeo totale e acquisito flessibilità e forza.

Inoltre, lo stress articolare tipico di quando si corre o si compiono altri movimenti, in questo caso è inesistente visto che si tratta di una macchina a basso impatto, che non produce stress o sovraccarico sulle articolazioni.

È possibile anche scegliere tipo di movimento e ritmo, un vantaggio importantissimo per chi si sta riprendendo da un infortunio.

Allenarsi con il vogatore può anche essere un'ottima scelta per le persone con artrosi precoce. Diversi studi testimoniano, infatti ,come farlo per 8 settimane porti a un miglioramento delle rotazioni articolari del 30% in gomiti, spalle e ginocchia.

Fa bene anche alla mente

Che si faccia davvero canottaggio in mare, o si usi il vogatore in un posto chiuso, questo tipo di allenamento, caratterizzato da movimenti fluidi, rilassa enormemente, riduce lo stress, combatte il declino cognitivo e rilascia un buon numero di endorfine, l'ormone della felicità.