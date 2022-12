Allenamento con due kettlebell per principianti

Allenarsi con con il kettlebell è una valida opzione per lavorare sulla parte superiore del corpo ma per chi lo fa già da tempo e vorrebbe migliorare la propria routine con questo attrezzo aumentando la difficoltà degli esercizi, un suggerimento è quello di usare due kettlebell.

Per iniziare ad allenarsi con i doppi kettlebell questo circuito è perfetto.

Mentre allenarsi con un solo kettlebell è infatti ottimo per costruire forza ed equilibrio unilaterali, lavorare con i doppi kettlebell aumenta il carico, incoraggiando una continua crescita muscolare . Inoltre, passare dal lavoro unilaterale a quello bilaterale aiuta a costruire muscoli più grandi in modo uniforme su entrambi i lati del corpo, e questo può aiutare a correggere eventuali asimmetrie .

Indicativamente per chi non si è mai cimentato con un allenamento con doppio strumento la scelta dei kettlebell dovrebbe rientrare nella forbice di peso da 8 a 12 chilogrammi, anche se è lo stesso peso del singolo che si maneggia solitamente perché la differenza di carico comporta comunque un miglioramento della performance.

Onde evitare di farsi male o di cimentarsi con uno sforzo superiore alle proprie capacità è fondamentale scegliere con cura il peso dei kettlebell , che complessivamente non deve mai superare, se non di pochissimo, quello del singolo che si è usato fino a quel momento.

Pressa per le spalle

Sedersi a terra e piegare leggermente la schiena all'indietro in modo che formi un angolo di 30 gradi con il pavimento.

Piegare le gambe e tenere i piedi sollevati dal pavimento.

Tenere un kettlebell per la maniglia in ciascuna mano, appoggiandolo al dorso e tenendo il mento e il petto rivolti in avanti.

Mantenendo questa posizione, sollevare le braccia e riportarle sopra il petto.

In caso questo esercizio risulti troppo difficile esistono alcuni modi per semplificarlo. Se ci si vuole concentrarti sul core, portare le ginocchia verso il petto estendendo le gambe man mano che il core diventa più forte. Per mantenere la componente di spinta, invece, provare a mettere i piedi a terra mentre ci si piega leggermente all'indietro, così da coinvolgere ancora il nucleo ma provare meno fatica.