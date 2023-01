Allenamento camminata di 10 minuti per chi è stressato

Tra responsabilità lavorative, obblighi sociali e doveri familiari, molte persone sono costrette a reggere ritmi di vita molto intensi ed elevati: da un lato possono sentirsi sopraffate e quasi al limite dell'esaurimento , dall'altro sentono di non avere più tempo per nulla, tantomeno per allenarsi. È importante, invece, che trovino il modo di fare sport perché muoversi è una delle strategie migliori per gestire i sentimenti di sopraffazione , ansia e stress elevato. Come fare? Esiste un allenamento di soli 10 minuti al giorno, da fare possibilmente al mattino e all'aria aperta , che aiuta le persone che sentono di essere arrivate al limite.

I benefici dello sport

Quando si è molto impegnati e stressati l'ultima cosa a cui si pensa è lo sport: presi come si è da mille attività e impegni, ci si convince di non avere tempo per fare attività fisica. Invece, sarebbe importante. Lo sport, infatti, può essere molto utile per stare meglio.

Muoversi, infatti, aiuta a scrollarsi di dosso lo stress e ad aumentare il buon umore. Inoltre, riporta i bioritmi a ritmi normali, gestibili. Il cervello, di conseguenza, può iniziare a inviare pensieri di risoluzione dei problemi, affermazioni chiarificatrici e messaggi di calma ad altre parti del cervello stesso e anche al corpo.

Non bisogna necessariamente fare un allenamento di un'ora per raccogliere i benefici dell'esercizio, né bisogna fare allenamenti ad alta intensità. Camminare semplicemente per 10 minuti alla volta può già apportare molti benefici.

