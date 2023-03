Bodybuilding consapevole: guida al principiante

Ricordiamo inoltre che, per ogni aspetto trattato, sulla nostra piattaforma sono disponibili articoli specifici con i quali approfondire.

Ci rivolgiamo ad adulti, giovanissimi e maturi, uomini e donne, sani o con piccole problematiche - compatibili con l'allenamento in essere, ovviamente.

Non esiste un unico metodo che permette di guadagnare una miglior composizione corporea , ma uno risulta senza dubbio più efficacie degli altri: il resistance training associato a dieta specifica ( dieta per la massa e cutting , alternati a seconda dell'obbiettivo periodico).

Il titolo di questo paragrafo cela, di per sé, la conclusione finale dello stesso: il fine ultimo del culturismo è ottenere un'immagine di spiccata muscolarità .

Detto questo, bisogna tenere in considerazione che:

Non solo; in certi contesti il culturismo può anche includere attività aerobiche , che permettono di aumentare il dispendio energetico , e di altro genere ( funzionali ecc.).

Il sistema più proficuo è quindi l'allenamento che sfrutta i sovraccarichi ; anche se ciò non toglie che la routine del bodybuilder includa quasi sempre anche esercizi callistenici ed esecuzioni specifiche di altre discipline (powerlifting o, più raramente, weightlifting ).

Se ne deduce che, sempre nel natural, sempre parlando di soggetti già condizionati, sia impossibile aumentare di massa muscolare e dimagrire al tempo stesso; ragione per la quale è necessario alternare periodi nutrizionali dedicati all'ipertrofia a periodi nutrizionali dedicati alla definizione e al ripristino della sensibilità insulinica .

Tuttavia, alcuni possono essere utili, ma in maniera relativa rispetto al fabbisogno.

Gli integratori e i supplementi nutrizionali in genere passano in secondo piano rispetto all'allenamento e alla dieta.

Gli esercizi non sono tutti uguali. Cercando di sintetizzare al massimo:

Quanto si allena un bodybuilder?

È una domanda molto frequente.

Parlando di sessioni settimanali, in maniera approssimativa, potremmo dire che:

un neofita può ottenere buoni risultati con 2-3 allenamenti settimanali; un soggetto già condizionato potrebbe stabilizzarsi su 3-4 sedute ed avere un buon margine da gestire; un avanzato può tentare di raggiungere i 4-5 allenamenti, ma non è detto che l'aumento delle sessioni si dimostri efficacie e quindi sensato ; i professionisti tollerano solitamente bene anche 5 o più allenamenti a settimana, ma spesso non fanno altro nella vita, usano doping e sanno ben ripartire il carico allenante nelle sedute .

Tuttavia: il numero di allenamenti non è quasi mail il parametro allenante più significativo, ma piuttosto relativo agli altri.

Per crescere, l'abbiamo detto, risulta indispensabile stimolare l'aspetto neuro-muscolare di forza, quello biochimico di ipertrofia sarcoplasmatica ed è indispensabile avere "i mattoni nutrizionali" necessari; non di meno, la capacità di super-compensazione dell'organismo dev'essere in grado di riparare e migliorare i tessuti tra uno stimolo e l'altro .

Questo significa due cose:

Un recupero adeguato è essenziale sia all'aumento della performance, sia all'ipertrofia stessa; Un allenamento eccessivo è controproducente.

Ovviamente, i due punti sono strettamente interdipendenti, e salta subito all'occhio quanto il carico allenante totale sia l'aspetto più importante di cui tenere conto.

Se invece teniamo conto del tempo per sessione, possiamo identificare come "mediamente tollerata" una durata complessiva di 50-120' a seduta.

Tuttavia: ancora una volta, senza prendere in considerazione intensità, volume e densità, valutare la durata di un allenamento lascia il tempo che trova.

Del sovraccarico utile (quindi dell'intensità), del numero di rep (quindi di volume) e dei recuperi (quindi di densità) più adatti ad ogni tipo di esercizio, abbiamo parlato nel paragrafo precedente.

Rimane da capire quante serie fare per ognuno di essi, l'ultimo parametro allenante necessario a stabilire il volume definitivo di allenamento.

Beh, è necessario anticipare che volume, intensità e densità sono inversamente proporzionali. Se aumenti uno devi diminuire gli altri. Pertanto, per avere una "base di partenza", è consigliabile attenersi più possibile alle raccomandazioni già esposte.

In linea generale, soprattutto utilizzando il metodo della multifrequenza (stimolando un muscolo più volte nel microciclo), verosimilmente con circa 4 allenamenti settimanali, potremmo rimanere tra le 15 e le 25 serie totali per gruppo muscolare (3-4 serie per esercizio, raramente fino a 5) .

Il volume totale corrisponde a circa 120-130 ripetizioni, con estremi che vanno da 90 (quando non si ha intenzione di crescere sensibilmente su un distretto, o di mantenerlo costante) fino addirittura a 230 rep (quando si intende lavorare in maniera altamente specifica su un distretto carente).