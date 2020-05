Allenamento in Bicicletta: quale scegliere, attrezzatura, accessori e tabella

Nel corso della sua storia l'Italia si è sempre distinta come un popolo di grandi ciclisti e grandi gare: dagli anni d'oro di Fausto Coppi e Gino Bartali, fino ai giorni nostr. Gli azzurri, infatti, sono stati capaci di salire sui podi mondiali in oltre 80 occasioni con la nazionale maschile e femminile.

Ad oggi in Italia si contano oltre 18mila chilometri di piste ciclabili ed un numero altissimo di sentieri naturali per le mountain bike. A fronte di oltre 44mila tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, sono milioni le persone che quotidianamente si mettono in sella alle 2 ruote per raggiungere il posto di lavoro, per godere della bellezza del paesaggio della nostra penisola o per semplice svago.

Inoltre, a seguito dell'epidemia di Covid-19 che ha visto ridurre abbastanza drasticamente la capienza dei mezzi di trasporto pubblico, il Governo ha proposto un bonus bici per incentivare la mobilità dolce, evitando per quanto possibile il ricorso alla macchina.

Ma qual è il mezzo ideale per le mie esigenze, di quale attrezzatura mi devo dotare ed in che modo mi devo allenare per raggiungere gli obiettivi?