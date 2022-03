Attività Fisica e Allenamento in Età Pediatrica: Perché lo Sport fa Bene ai Bambini?

Ma è altrettanto vero che, oggi come oggi, è molto più facile lasciare che i figli si "ipnotizzino" di fronte a un monitor perchè, così facendo, non hanno necessità d'essere accompagnati altrove, non si fanno male, non si ammalano, non litigano con gli amici ecc.

E' pur vero che lo stile di vita contemporaneo non offre le stesse possibilità di mezzo secolo orsono. La famiglia è sempre più destrutturata, non esiste più la "protezione del quartiere o della borgata" ecc.

Sappiamo infatti che quando in Italia l'obesità non era un problema, i bambini si muovevano a piedi o in bicicletta , facevano commissioni, e trascorrevano almeno metà pomeriggio giocando all'aperto - circa il triplo da quanto raccomanda l'OMS.

E' ormai comprovato che l'esercizio fisico può risolvere buona parte di questi problemi. Purtroppo, non sempre il movimento che viene proposto durante l'età pediatrica rispetta i canoni di maturazione psico-fisiologici. Per molto tempo, infatti, i bambini sono stati considerati come degli adulti in formato ristretto.

La sedentarietà e l'obesità sono un problema molto diffuso tra i bambini della nostra società. Circa il 4% in Europa è affetto da obesità e il 25-50% di questi mantiene l'eccesso ponderale anche in età adulta , sviluppando precoci situazioni patologiche.

Va comunque tenuto presente che, nonostante la FCM sia più alta, quest'ultima non riesce a compensare totalmente il più basso volume sistolico, dimostrabile dal fatto che il volume in l/min di sangue arterioso è più basso se confrontato con individui adulti.

Per compensare la minore gittata sistolica il cuore mantiene un battito più veloce e una più alta Frequenza Cardiaca Massima (FCM). Infatti, a differenza dei 195-200 batt./min di un ventenne, un bambino puo arrivare anche ad una FCM di 215 batt./min. (Sharp, 1995). La Frequenza Cardiaca Massima rimane comunque costnte durante gli anni della pre-pubertà , quindi non sembra svolgere alcun ruolo nei miglioramenti dell' attività aerobica .

Sharp (1995) ha riscontrato circa 60 respiraz./min nel bambino contro le circa 40 respiraz./min dell'adulto. Questo produrrà, soprattutto dopo esercizio fisico intenso, una respirazione più affannata dell'adulto, condizione conosciuta come Tachipnea (dal greco Tachi, veloce e Pneuma, aria) che potrebbe impensierire genitori ed allenatori, ma che deve essere invece considerata come normale reazione dell'attività di gioco vivace.

Capacità Aerobica

Come allenare la resistenza nei bambini?

Le capacità aerobiche rappresentano la quasi totalità della capacità di resistenza nel bambino - anche se, nell'adulto, certe forme della stessa richiedono un impegno significativo del metabolismo anaerobico lattacido.

In conseguenza di quanto accade con gli organi più direttamente collegati a questa qualità, quali cuore e polmoni, anche la capacità aerobica aumenta con l'età. Gli studi in merito (Krahenbuhl, Skinner, and Kort, 1985. e Bar-Or, 1983) riportano che la progressione di miglioramento di questa qualità è abbastanza simile sia per i maschi che per le femmine, con variazioni minime per tutto il periodo pre-pubere, nel quale il VO2max (massimo consumo di ossigeno) può riportare incrementi dell'ordine di circa 200 ml/min l'anno. E' stato inoltre riscontrato che il VO2max di alcuni bambini è aumentato da 1.42 a 2.12 l/min in un periodo compreso fra le età di 8 e 12 anni, cioè un aumento del 49% rispetto ai valori di partenza (Bailey, Ross, Mirwald and Weese, 1978).

Esistono, ovviamente, anche discrepanze nei due sessi, le quali si fanno più nette nel periodo puberale. Le ragazze, infatti, raggiungono un plateau del picco di miglioramento per la capacità aerobica, intorno ai 12-14 anni, mantenendo valori minori del 15% circa, rispetto ai ragazzi, i quali, invece, migliorano fino all'età di 17-18 anni (Cerretelli, 1985). A dire il vero, nelle femmine, un primo declino graduale nei valori si apprezza già dopo gli 8 anni. Le bambine di questa età, difatti, hanno un valore medio di VO2max di 50 ml/kg/min che scende a quasi 40 ml/kg/min all'età di 16 anni.

Queste differenze nei due sessi, sono di sovente interpretate per mezzo di variazioni di composizione corporea, vale a dire, causati dall'aumento della massa grassa delle fanciulle, come diretta conseguenza della maturazione (anche se, secondo altri autori, alcuni fattori socio-culturali potrebbero influenzare una diminuzione dell'attività motoria nelle femmine). Alcune ricerche riportano, però, che se colleghiamo i valori di VO2max con il volume muscolare degli arti inferiori, le differenze tendono ad annullarsi. Tale dato è confermato da alcuni lavori in merito al comportamento del VO2max/Kg, (rapporto tra max consumo di O2 e il peso corporeo), utilizzato quale indice della potenza lavoro.