Alternative all'allenamento aerobico continuativo a bassa intensità

Come si evince da quanto riportato sopra, esiste la possibilità che l'allenamento aerobico continuativo a bassa intensità non sia necessariamente la scelta più idonea. D'altro canto, talvolta è solo questione di punti di vista, di attitudini personali ma soprattutto di dieta; si può praticare qualsiasi sport e per tutto il giorno, ma il dimagrimento vero e proprio si costruisce a tavola.

È comunque doveroso specificare che esistono altri sistemi efficaci per ottenere un dimagrimento; primo tra tutti l'aumento dell'EPOC, ovvero del debito di ossigeno post esercizio. Questo, indotto dall'allenamento con grossi carichi di lavoro, quindi ad alta intensità – High Intensity Training (HIT) – oppure da grossi volumi di esercizio aerobico – per esempio il Cardio Fit Training – promuove un miglior metabolismo del glucosio, un miglior utilizzo dei carboidrati alimentari, un aumento del consumo energetico post esercizio – anche di grassi – e non solo.

Tra i vari sistemi per ottenere un aumento dell'EPOC, quello più diffuso è l'Allenamento Intervallato – Interval Training (IT). Sia chiaro, di per sé, IT significa tutto e niente; consiste infatti nell'intervallare una fase all'altra, come sforzo e recupero (attivo o passivo), movimento aerobico e potenziamento muscolare ecc. Si da invece per scontato che l'Interval Training venga svolto in HIT, creando l'High Intensity Interval Training (HIIT). Non si commetta l'errore di intenderlo solo come un circuito "massacrante" di esercizi di potenziamento (con pesi o callistenici); all'interno della stessa sessione si possono inserire anche stazioni aerobiche, o di base aerobica ma con intensità sopra soglia anaerobica ecc.

Alcuni approfondimenti hanno dimostrato che l'allenamento a intervalli è efficace nel ridurre la percentuale di grasso e migliora sia la capacità aerobica che anaerobica. Un'alternativa è praticare uno sport che segua questi princìpi.