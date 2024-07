Allenamento degli addominali: Quanto? Esercizi, serie e ripetizioni

Vediamo ora in che modo strutturare un buon protocollo per il condizionamento della nostra parete addominale.

Attenzione però, non stiamo dicendo che allenare l'addome sia inutile. Al di là dell'aspetto, infatti, possedere addominali forti e compatti determina non pochi vantaggi sia funzionali che salutistici .

Ergo: per avere gli addominali in vista, bisogna essere " definiti ". Con una body fat elevata ha quindi più senso intraprendere una dieta ipocalorica piuttosto che un super-protocollo di potenziamento muscolare .

In questo breve articolo parleremo dell' allenamento per gli addominali , ma solo con pura e semplice finalità estetica ( bodybuilding ).

Quante volte a settimana si allenano gli addominali?

Molte o poche, a seconda del punto di vista.

Gli addominali sono coinvolti massicciamente in vari esercizi, come ad esempio lo squat, lo stacco da terra, le trazioni, i push-up ecc. In tal senso, è pressoché impossibile allenarsi con i pesi e in callistenia senza reclutarli numerosissime volte.

Probabilmente è anche per questo che diversi bodybuilder di alto livello, così come numerosi sollevatori di pesi, non ci si soffermano particolarmente.

D'altro canto, non sono certo gli unici muscoli sinergici e secondari. Pensiamo, ad esempio, ai bicipiti brachiali nelle esecuzioni di tirata, ai tricipiti nei movimenti di spinta, ai bicipiti femorali nella spinta di gambe, ai deltoidi e al trapezio in tutti i movimenti dell'omero ecc. Eppure, gli si dedica comunque almeno 1 sessione d'allenamento.

Allenandoli eccessivamente, d'altro canto, si corre il rischio di pregiudicare l'espressione di forza in tutti quei gesti che, come abbiamo detto, li reclutano in maniera consistente.

C'è da dire che i muscoli addominali hanno un ottimo potenziale di recupero. Di solito, in 24-48 ore sono già quasi al 100%.

Ecco perché l'allenamento estetico e specifico per l'addome dovrebbe impegnare almeno 2 sessioni a microciclo ma, ragionevolmente, non più di 3 .

Anche questa conclusione, tuttavia, può essere opinabile; è infatti impossibile stabilire il numero di sessioni senza prima aver individuato il carico allenante complessivo – soprattutto in numero di esercizi, set e rep totali, e intensità.

In linea generale possiamo affermare che: maggiori saranno l'intensità, il volume e il grado di affaticamento per singola sessione, minori saranno le sessioni per microciclo, e viceversa . Allenando gli addominali non a cedimento, con bassi volumi, possiamo anche pensare di stimolarli fino a 3 volte a settimana.

Pertanto, cerchiamo di capire ora quali esercizi scegliere, quante serie e ripetizioni eseguire per ottenere un addome soddisfacente.