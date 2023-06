Allenamento 15-15-15: cos’è e benefici

Uno degli allenamenti più in voga in questo periodo è quello noto come allenamento 15 15 15.

Allenarsi è fondamentale e tutto dovrebbero farlo, non solo ovviamente per ragioni estetiche. Svolgere attività fisica , infatti, aiuta a mantenere in salute corpo e mente e, con il passare del tempo, mitiga alcuni segni di invecchiamento contrastando il rallentamento del metabolismo e la progressiva riduzione di mobilità ed elasticità.

Cos’è l’allenamento 15 15 15

Come suggerisce il nome, questo allenamento si compone di tre parti, che corrispondono ad altrettanti attività, da eseguire per 15 minuti ciascuna.

Nonostante per farlo sia necessaria molta energia e il sudore che si sprigiona a chi lo mette in pratica sia notevole, non si tratta di un allenamento HIIT, e quindi ad alta intensità, ma aerobico.

Non si alternano infatti momenti in cui l'impegno fisico è massimo a brevi intervalli pensati per il recupero, come in molti circuiti che stanno andando per la maggiore, ma solo attività aerobiche, che però hanno la caratteristica di essere diverse tra loro e compiute in modo univoco una dopo l'altra.

Le discipline che compongono l'allenamento 15 15 15 sono pedalata con la cyclette, attività sulla macchina ellittica e corsa sul tapis rouland. Ogni esercizio deve essere svolto per 15 minuti senza sosta, per un totale di 45 minuti di allenamento.

Proprio per la necessità di usare macchinari specifici, questo allenamento solitamente è svolto in palestra, ma se si dispone in casa di tutti gli strumenti necessari può anche essere fatto in modo autonomo.

L'unica alternativa è di sostituire la cyclette con la bicicletta da strada e il tapis roulant con la corsa all'aperto ma in questo caso il circuito non risulta essere esattamente uguale all'originale, benché comunque benefico.

Appartenendo alla categoria aerobica, il metodo 15 15 15 non allena la forza e la costruzione muscolare. Per questo, se si vuole compiere un allenamento completo è necessario aggiungere esercizi di resistenza con i pesi o con gli elastici. Ottimo anche il pilates, il protocollo Tabata o alcune tipologie di yoga.

L'allenamento 15 15 15 è adatto a tutti ma particolarmente indicato dopo una certa età, quando spesso non si ha più la resistenza fisica dei vent'anni e tre blocchi da 15 minuti ciascuno possono risultare più agevoli da compiere.